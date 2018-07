Mission Impossible Fallout – Recensione: un’opera al cardiopalma con nuovi e vecchi protagonisti

All’inossidabile agente segreto dell’IMF (Impossible Mission Force) viene recapitata nel suo rifugio in Irlanda una strana copia dell’Odissea di Omero con la richiesta di intervenire ancora una volta in aiuto al mondo. Il suo compito sarà quello di recuperare dell’uranio per evitare che possa cadere nelle mani della setta degli Apostoli, di cui lui ha arrestato il capo. Inizia così "Mission: Impossible - Fallout", sesto capitolo della saga iniziata nel 1996 che ha portato al top Tom Cruise.

Gira tutto, come al solito, intorno a Ethan Hunt/Tom Cruise la trama complessa di questa avventura diretta da Christopher McQuarrie, già autore del precedente capitolo e in realtà ci sono degli elementi di continuità con “Mission Impossible Rouge Nation”. La storia riparte, infatti, dal cattivo Salomon Lane/Sean Harris che torna in libertà grazie alle iniziative della bella e letale White Widow/Vanessa Kirby.

Il nostro eroe si avvicinerà a lei sotto le mentite spoglie di John Lark di cui nessuno conosce l’aspetto fisico. Una serie di vicende avventurose si vanno a dipanare tra Parigi e Londra per terminare nelle alte montagne del Kashmir dove avverrà lo scontro finale in una scena al cardiopalma.

Ci sono quasi tutti i vecchi personaggi della saga da Benji/ Simon Pegg e Luther/Ving Rhames, complici di sempre di Ethan. Ritorna anche la bella spia Ilsa/lsa Faust dei servizi segreti britannici MI6, ora sua complice. É altresì interessante il nuovo arrivo: l'amico/nemico August Walker è uno dei personaggi più sfaccettati e ha la bella figura dell’attore Henry Cavill, già noto per le sue performance in "Superman".

Mission: Impossible - Fallout: un gioiellino per le scene d’azione di Cruise senza controfigura

"Mission: Impossible - Fallout” si presenta spettacolare e confezionato nel migliore dei modi come per tradizione della saga. Il cast è perfetto e c’è una totale sintonia tra il nostro Tom e il nuovo cattivo Walker. Il loro duello finale su due elicotteri sospesi nel vuoto è una di quelle scene che entrerà di diritto in quelle cult dei film d’azione, per non parlare del tuffo in paracadute in caduta libera da 4.000 metri.

Cruise lascia senza fiato per la sua perizia nel fare tutto senza alcuna controfigura. É, e sarà sempre lui, lui "Mission Impossible", tanto da impegnarsi nella pellicola anche in veste di produttore. Peccato per il plot narrativo che risulta dispersivo e pieno di spunti che si perdono strada facendo, rendendo difficile allo spettatore la comprensione della storia.

Ma in fondo poco conta questo, visto il genere del film che punta tutto sulla spettacolarità e che funziona in questo senso meglio di un orologio svizzero.

Ivana Faranda