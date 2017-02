Regia: John Madden

Cast: Jessica Chastain, Gugu Mbatha Raw, Mark Strong, Alison Pill, Jake Lacy

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 132 minuti

Produzione: Usa, 2016

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 4 Maggio 2017

Elizabeth Sloane è un ricercato e formidabile lobbista formidabile, conosciuta anche per la sua astuzia e i suoi risultati di successo. La donna ha sempre fatto tutto ciò che è necessario per vincere, ma quando propone una legge che effettuerebbe maggiori controlli sul possesso delle armi, si schiera contro un potente avversario, i membri della lobby degli armamenti. Quando la legge sembra essere sul strada dell'accettazione, Elizabeth scopre che vincere può valere un prezzo troppo alto.

Miss Sloan: l'accoglienza della critica

"Miss Sloane" ha ricevuto recensioni generalmente positive da parte della critica, ottenendo un indice di gradimento del 70% su molti siti americani, con una valutazione media di 6,5 / 10. Nonostante ciò, il film negli Stati Uniti è stato un flop, guadagnando solo 3.5 milioni di dollari rispetto ai 13 milioni spesi per realizzarlo.

Il perno del film è l'interpretazione da protagonista di Jessica Chastain. La critica ha, infatti, sostenuto che "Miss Sloane si regge sulle spalle della performance di Jessica Chastain,[...] che da sola eleva il film". L'attrice ha ottenuto grazie alla pellicola una nomination ai Golden Globe come Miglior attrice di un film drammatico. La Chastain è nota per aver preso parte ai fantascientifici "Interstellar" e "Sopravvissuto - The Martian", mentre è una delle protagoniste femminili di "Crimson Peak".

Miss Sloane: il resto del cast e le musiche

Nel cast anche Mark Strong ("The Imitation Game", "Sherlock Holmes"), Gugu Mbatha-Raw ("La bella e la bestia"), Michael Stuhlbarg ("Arrival", "Blue Jasmine"). La colonna sonore di "Miss Sloane" è stata realizzata dal compositore anglo-tedesco Max Richter, che ha partecipato anche alla soundtrack di "Shutter Island" di MArtin Scorsese, "Prometheus" di Ridley Scott e dell'italiano "Venuto al mondo" di Sergio Castellitto.