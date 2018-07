Mirai (2018)

Titolo originale: Mirai no Mirai

Regia: Mamoru Hosoda

Cast: Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen Hoshino, Kumiko Aso, Mitsuo Yoshihara, Yoshiko Miyazaki, Kōji Yakusho, Masaharu Fukuyama

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Giappone, 2018

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 15 ottobre 2018

Il film d'animazione giapponese "Mirai" vede come regista Mamoru Hosoda, amato dai fan del genere anime per aver diretto pellicole di successo come "Wolf's Children" e "The Boy and The Beast". "Mirai" sotto la sua regia, viene infatti presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2018, nella sezione parallela Quinzaine des Réalisateurs.

Mirai: un film che seduce anche i più grandi

Il regista di "Mirai" durante un'intervista ha dichiarato che nei temi di ogni suo film c'è sempre un filo comune, infatti in "Wolf's Children" era la maternità, mentre in "The Boy and the Beast" riguardava la paternità. Questa volta il tema della pellicola è il tentativo da parte di un bambino di reclamare l'amore dei genitori.

"Mirai" racconta di un bambino di quattro anni, Kun, che sta vivendo un'infanzia felice. La sua vita viene stravolta dall'arrivo di Mirai, la sua sorellina. Sempre più geloso, Kun cerca di attirare, con capricci e ricatti, l'attenzione dei genitori.

L' unico rifugio del bambino è il giardino, dove accadono ogni giorno delle cose strane.

Ai piedi di un grande magico albero genealogico, Kun incontra la sua famiglia, ma in diversi momenti della loro vita: la madre bambina, la sorellina adolescente, il nonno ragazzo, il padre fanciullo. Questo viaggio tra passato e futuro, porta Kun a scoprire la sua storia e il suo posto nel mondo.

Come noto, la rappresentazione dell'infanzia è una prerogativa dell'animazione giapponese, e in "Mirai" il regista riesce ad esprimere il processo emozionale del protagonista, attenendosi ai semplici gesti dei bambini, come scendere le scale, strillare o richiamare l'attenzione dei genitori. Mettendo in scena queste espressioni del comportamento infantile riesce a spiegare le emozioni del protagonista, dall'iniziale rifiuto di Kun verso la sorella, al momento di comprensione da parte del bimbo, fino all'importante relazione affettiva che lo unisce a Mirai.