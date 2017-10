Milo Ventimiglia e il trascorso di Jack Pearson

Milo Ventimiglia, Jack Pearson della tv series “This is Us”, rispondendo ad alcune delle domande proposte da #askhollywood, ammette che gli piacerebbe veder approfonditi i trascorsi del suo personaggio nella prossima stagione della celebre serie.

L’attore statunitense parla di come sia naturalmente interessato a ‘scavare’ nel passato del suo Jack Pearson, in particolar modo il tempo trascorso in Vietnam e la sua relazione con Rebecca.

Com’è noto, la relazione tra i due coniugi Jack e Rebecca non è tra le più fortunate: lei, rimasta incinta di tre gemelli, il giorno del parto ne vede sopravvivere solo due, motivo per cui la coppia decide di adottarne un terzo (abbandonato in una caserma dei vigili del fuoco).

Approfondire il trascorso di Jack, uomo affettuoso e presente, sarebbe utile a delinearlo maggiormente come personaggio, e soprattutto, detto francamente, darebbe ancora più visibilità a Milo Ventimiglia.

‘This is Us’ e la tradizione delle “Bildungseries”

“This is Us” è l’ultima di una ‘collana’ di tv series che ricordano la tradizione del ‘Bildungsroman’, il cosiddetto romanzo di formazione, in cui il lettore assiste all’evoluzione, in positivo o in negativo, dei personaggi. Vivendo assieme ad essi, osservano il loro cambiamento, vi si affeziona, poiché conosce il loro background, le motivazioni che li hanno spinti a prendere determinate scelte anziché altre.

La prima serie ‘di formazione’, in tal senso, fu “I Soprano”, che pose come fondamenta e fulcro stesso della storia la psicologia del protagonista; seguì poi “Lost”: serie la cui bellezza e potenza risiede non tanto nella sceneggiatura – che pure è magnifica -, quanto nella caratterizzazione dei personaggi, o, per meglio dire, delle ‘persone’. Sì, perché di persone vere e proprie si tratta, tanto sono tridimensionali.

Questo è il percorso che ha portato, appunto, a “This is Us”, serie pluripremiata; pertanto non stupisce che Milo Ventimiglia, come anche le migliaia di fan della serie, sia curioso di saperne di più sul suo personaggio.

Guarda il video di Milo Ventimiglia