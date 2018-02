Il thriller “Hummingbird” ha ufficialmente la su protagonista: sarà Milla Jovovich a ricoprire il ruolo principale del nuovo film diretto da Marcus Kryler e Fredrik Akerström.

Milla Jovovich protagonista di “Hummingbird”

Il progetto del thriller “Hummingbird”, diretto da Marcus Kryler e Fredrik Akerström e scritto in collaborazione con Paul W. Anderson, sta prendendo forma. Dopo le prime indiscrezioni, che volevano Olivia Munn a ricoprire il ruolo di protagonista, sembra proprio che l’interpretazione sarà affidata al talento di Milla Jovovich, che ha già dato prova della sua versatilità in film come i sei “Resident Evil” e “Hellboy”.

La protagonista della pellicola sarà un’assassina, costretta a sfidare continuamente i propri limiti. Inizialmente, la produzione aveva pensato a Zoe Saldana per il ruolo, che era passato in pochissimo tempo a Olivia Munn, senza però divenire mai ufficiale. Ora sembra proprio che Milla Jovovich farà il suo ritorno sul grande schermo.

“Hummingbird” è tratto dal testo di John McCain e sarà prodotto da China’s Fundamental Films insieme a Broken Road Productions. I produttori hanno annunciato che le riprese inizieranno la prossima estate e che il film procederà sulla stessa linea di stile di “Lucy”, che aveva come protagonista Scarlett Johansson.

La scelta di Milla Jovovich è sicuramente stata influenzata dal successo dei 6 film della serie “Resident Evil”, in cui l’attrice ha dato grande prova delle sue interpretazioni. Proprio per quel ruolo, infatti, ha ricevuto una critica molto positiva e un successo immediato e sconfinato in tutto il mondo. I film hanno incassato dal 2002 al 2017 un totale di 1.2 miliardi di dollari complessivamente.

Claudia Pulella

7/2/2018