La bellissima attrice Michelle Williams entra nel cast di “Mid ’90s”, l’esordio alla regia dell’attore Jonah Hill.

Michelle Williams: madre di un adolescente per l’esordio alla regia di Jonah Hill

Jonah Hill è un interprete noto al grande pubblico per importanti pellicole, tra cui la quella che gli è valsa la candidatura agli Oscar, “The Wolf of Wall Street”, dove è Donnie, il vicino di casa del protagonista Jordan (alias DiCaprio). Bene, l’attore ha deciso di andare oltre la recitazione, ponendosi dietro la macchina da presa. Il suo debutto alla regia sarà “Mid ’90s”, di cui Hill ha scritto anche la storia. Il film è un racconto di formazione ed è ambientato nella Los Angeles degli anni 90.

Il protagonista sarà Stevie, un adolescente che passa il tempo tra skateboard e amici, sperimentando alcool, droga e sesso. Oltre la classica manfrina adolescenziale, “Mid ’90s” offrirà anche una visione più intrinseca dell’adolescente-tipo di quegli anni. Verrà mostrato, infatti, anche come i giovani del decennio 90s abbiano sofferto la pressione di una società troppo competitiva.Nel cast la biondissima Michelle Williams nei panni della madre di Stevie.

Michelle Williams: un 2017 ricco di sorprese per l’attrice di “I segreti di Brokeback Mountain”

L’attrice ha appena ricevuto una candidatura all’Oscar come Miglior attrice non protagonista per “Manchester by the Sea”, ma è pronta a rimettersi in pista. La Williams, però, al momento è impegnata sul set del biopic sulla cantante Janis Joplin, ma Hill la vuole talmente nel suo movie che attenderà che lei termini il progetto per iniziare le riprese di “Mid ’90s” a giugno.

Il 2017 quindi sarà un anno proficuo per la Jen di “Dawson’s Creek”, di fatto oltre a vederla nel già citato “Manchester by the Sea” in uscita il 16 febbraio, sarà impegnata anche nelle riprese di “Wonderstuck” e “The Greatest Showman on Earth”.

Erika Micheli

29/01/2017