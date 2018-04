Michelle Williams e Julianne Moore di nuovo insieme

Michelle Williams si unisce al cast di “After the Wedding”, remake del film omonimo diretto da Susanne Bier nel 2006.

Michelle Williams e Julianne Moore nuova collaborazione per “After the Wedding”

Michelle Williams, candidata quattro volte ai Premi Oscar, reciterà accanto a Julianne Moore, vincitrice agli Academy Awards nel 2015, nel remake del film danese “After the Wedding”, secondo quanto dichiarato a Variety. A Bart Freundlich sarà affidata la sceneggiatura. Joel B. Michaels e Silvio Muraglia si occuperanno della fotografia. Il remake è basato sulla pellicola candidata all’Oscar 2006, timonata da Susanne Bier e interpretata da Mads Mikkelsen.

After the Wedding: trama

“After the Wedding” segue il direttore di un orfanotrofio indiano sull’orlo della bancarotta, che scopre che la sua organizzazione è in lizza per ricevere una grande donazione da una ricca imprenditrice americana, costringendola a tornare a New York, dove si trova ad affrontare quel passato che aveva cercato di dimenticare. Julianne Moore interpreterà la ricca donna d’affari che dimostra rapidamente di essere una signora da non sottovalutare, mentre Michelle Williams sarà la proprietaria dell’orfanotrofio. Il film è stato annunciato al Festival di Berlino di quest’anno e inizierà le riprese il mese prossimo.

Michelle Williams: gli ultimi lavori

Michelle Williams, diventata famosa fin da giovanissima per il ruolo di Jen nella serie TV “Dawson’s Creek”, ha appena ricevuto una candidatura ai Golden Globe per la sua interpretazione in “Tutti i soldi nel mondo” (2017) e il successo al botteghino “The Greatest Showman” (2017), che ha incassato più di 424 milioni di dollari al botteghino mondiale fino ad oggi. Può essere vista nella commedia STX Entertainment “I Feel Pretty” (2018) con Amy Schumer, che arriverà nelle sale questo fine settimana. Williams ha anche in “Venom” (2018) diretto da Ruben Fleischer prodotto dalla Sony, il primo grande adattamento dei fumetti, che quest’anno approderà al cinema. Michelle Williams ha già lavorato al fianco di Julianne Moore in “Wonderstruck” (2017), diretto da Todd Haynes.

Mariateresa Vurro

20/04/2018