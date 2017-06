Michelle Williams a fianco di Amy Schumer in “I Feel Pretty”.

Una svolta comica nella carriera di Michelle Williams: l’attrice, nota soprattutto per ruoli drammatici, affiancherà la spassosa Amy Schumer in “I Feel Pretty”, commedia tutta al femminile incentrata sulla bellezza.

Michelle Williams: un ruolo comico in “I Feel Pretty”

“I Feel Pretty” racconta la storia di una donna (Amy Schumer) che si sente insicura del proprio aspetto, ma, in seguito a una caduta, si risveglierà credendosi la donna più bella e capace del mondo. Questa fiducia in se stessa la porterà a scalare i ranghi della società di cosmetici per cui lavora, ottenendo il rispetto e la stima del suo datore di lavoro (Michelle Williams).

Il film segna il debutto alla regia di Abby Kohn e Marc Silverstein, scrittori di numerose commedie romantiche: “Single ma non troppo”, “Appuntamento con l’amore”, “La verità è che non gli piaci abbastanza”. Anche qui vestiranno i panni di sceneggiatori.

Le riprese partiranno a Luglio nella città di Boston.

Un’accoppiata che stuzzica la nostra curiosità, data la diversità delle due attrici. La Schumer è conosciuta soprattutto per la serie comedy “Inside Amy Schumer”, di cui è anche sceneggiatrice e produttrice. Uno spiccato senso dell’umorismo, protagonista di numerosi sketch provocatori e volgari, ma che ne hanno fatto il suo marchio di fabbrica, Amy Schumer è approdata al cinema nel 2015 con “Un disastro di ragazza” e presto la vedremo in “Fottute”.

Michelle Williams: i prossimi progetti

Bella, elegante e dai lineamenti del viso delicati, Michelle Williams è stata protagonista di numerose pellicole di successo: il bellissimo “I segreti di Brockeback Mountain”, con il compianto Heath Ledger, all’epoca suo compagno e dal quale ha avuto una bambina, “Blue Valentine”, “Marilyn” e “Manchester By the Sea”. Ruoli che le hanno fatto guadagnare 4 nomination agli Oscar.

La vedremo prossimamente in “Wonderstruck” di Todd Haynes, presentato al Festival di Cannes 2017.

Silvia D’Ambrosio

1/06/2017