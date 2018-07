Michelle Williams e Sam Rockwell: insieme per una serie TV

Michelle Williams e Sam Rockwell reciterannno nella serie TV “Fosse / Verdon”, show composto da otto episodi basato sulla biografia di “Fosse” di Sam Wasson che sarà diretta da Thomas Kail conosciuto per “Hamilton”.

Michelle Williams e Sam Rockwell nei panni di Gwen Verdon e Bob Fosse

“Fosse/Verdon” sarà una serie limitata di otto episodi di Lin-Manuel Miranda e il regista di “Hamilton”, Thomas Kail, con Sam Rockwell e Michelle Williams, Nick Grad e Eric Schrier, come riportato da The Wrap.

La serie si basa sulla biografia di “Fosse” di Sam Wasson e racconta la storia della singolare collaborazione romantica e creativa tra Bob Fosse (Rockwell) e Gwen Verdon (Williams).

L’uno era un cineasta visionario e uno dei più influenti coreografi e registi del teatro, l’altra era la più grande ballerina di Broadway di tutti i tempi, insieme hanno cambiato il volto dell’intrattenimento americano.

FX ha annunciato che lo spettacolo mostrerà l’abilità coreografica di Fosse ed esplorerà gli angoli nascosti dello spettacolo, il prezzo da pagare per la grandezza e le sofferenze inflitte in nome dell’arte.

Michelle Williams e Sam Rockwell saranno anche i produttori esecutivi insieme a Kail, Miranda, Steven Levenson e George Stelzner.

La serie proviene da Fox 21 Television Studios e FX Productions. Levenson, sarà lo showrunner e si è occupato della scrittura dell’episodio principale, che sarà diretto da Kail.

Bob Fosse e Gwen Verdon: una grande storia d’amore

Attrice, ballerina e produttrice, Nicole Fosse, figlia di Fosse e Verdon, sarà co-produttore esecutivo e supervisionerà The Verdon Fosse Legacy. Il co-produttore Andy Blankenbuehler è il coreografo dello spettacolo.

“Mia madre e mio padre hanno vissuto una delle più grandi storie d’amore mai conosciute”, ha dichiarato Nicole Fosse. “Erano persone estremamente complesse con un legame indistruttibile, lealtà e fiducia che hanno tollerato sia sul palcoscenico che nella realtà. Infine, abbiamo un team creativo che possiede il talento e la saggezza necessarie per raccontare questa storia”.

“Bob Fosse ha dato il via a una rivoluzione nella danza, nel teatro e nel cinema americani”, hanno aggiunto Kail, Levenson e Miranda. “Ma, contrariamente al ben consunto mito dell’artista visionario che lavora in solitudine, il lavoro di Fosse non sarebbe stato possibile senza Gwen Verdon, la donna che ha contribuito a plasmare il suo stile e farlo diventare una star. Siamo onorati di lavorare con l’incredibile team di FX e Fox 21 e questi due attori straordinari, per raccontare la storia di questa coppia straordinaria e la relazione complicata e affascinante tra di loro”.

“Siamo al settimo cielo per la squadra da sogno che abbiamo assemblato per questa incredibile serie”, ha detto Grad. “Tommy, Steven e Lin sono la squadra perfetta per raccontare la storia di Bob Fosse e Gwen Verdon, e siamo così felici di avere Sam e Michelle che interpretano questi ruoli iconici”.

“La storia di Bob Fosse e Gwen Verdon è un’affascinante e appassionata storia d’amore che ha dato vita a risultati culturali davvero notevoli, e fino ad oggi è stata in gran parte non raccontata”, ha aggiunto Bert Salke, presidente di Fox 21 Television Studios.

“Nelle abili mani di Steven, Tommy e Lin, con l’input e l’imprimatur vitali della loro unica figlia Nicole, questa serie sarà uno sguardo avvincente su queste due icone interpretate dall’enorme talento di Sam Rockwell e Michelle Williams”.

La produzione di “Fosse / Verdon” inizierà in autunno, ildebutto è previsto per il 2019.

Mariateresa Vurro

25/07/2018