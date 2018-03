Michele Riondino è un attore italiano, famoso per aver recitato nel prequel della nota serie TV "Il giovane Montalbano".

Michele Riondino: Il sogno che diventa realtà

(Taranto, 14 marzo 1989)

Michele Riondino nasce il 14 marzo del 1989 a Taranto.

Da ragazzo, insieme ad alcuni amici, decide di formare "La setta dei poeti estinti" (ispirato dal film "L'attimo fuggente") cercando di mettere su una band musicale. Ben presto, però, il sogno della carriera musicale si trasforma e il giovane Michele Riondino, allora diciasettenne, decide di cimentarsi nella carriera cinematografica.

Inizia a frequentare dei corsi di recitazione tra i quali le lezioni di Giorgio Pucciarello, con l'aiuto del quale riesce ad entrare all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico a Roma.

Michele Riondino: passi da gigante, dal teatro al cinema

Nel 2000, dopo aver conseguito il diploma, Michele Riondino frequenta svariati laboratori teatrali e insieme a alcuni amici, fonda la sua compagnia teatrale di nome “Il Circo Bordeaux”.

Tra gli spettacoli più importanti in cui recita merita menzione il “Macbeth” (2000) di Marco Bellocchio e “Cani di bancata” (2006) di Emma Dante.

Nel 2003 debutta in televisione recitando in diverse serie tv tra cui “Casa Famiglia”, “Compagni di scuola”, “Incantesimo” e nella fiction “Distretto di Polizia” in cui è presente per tre stagioni.

Sempre nello stesso anno compie il suo ingresso nei cinema con la pellicola “Uomini & donne, amori & bugie” di Eleonora Giorgi. Da qui inizia il decollo della sua carriera che lo porta a prender parte a svariati film e per cui riceve molti riconoscimenti, tra cui il Premio Guglielmo Biraghi, assegnato ai giovani attori che si sono rivelati nell'ambito del cinema italiano, che Riondino vince nel 2010 per la prova resa in "Dieci inverni" (2009).

Il vero successo per Michele Riondino arriva tuttavia nel 2012, quando diventa protagonista della nuova fiction Rai “Il giovane Montalbano”, prequel della famosa serie TV. Continua l'impegno nel cinema con pellicole in cui non è protagonista, ma si fa comunque notare; tra queste "Gli sfiorati" (2011) di Matteo Rovere; "Bella Addormentata" (2012) di Bellocchio e "Acciaio" (2012) di Stefano Mordini.

Nello stesso anno torna a teatro e debutta come regista dirigendo l’opera “La vertigine del Drago” di Alessandra Mortelliti.

Sempre dal 2012 Michele Riondino è il direttore artistico del concerto del Primo maggio di Taranto insieme a Roy Paci.

Tra il 2014 e il 2017 la carriera di Riondino va a gonfie vele, difatti si distingue per il ruolo del miglior amico di Giacomo Leopardi nel film"Il giovane favoloso", dove lavora nuovamente con Elio Germano con cui aveva diviso il set di "Il passato è una terra straniera" nel 2008, e in film come "Meraviglioso Boccaccio" e "La ragazza del mondo" per cui riceve la candidatura ai David di Donatello come Miglior Attore Protagonista.

Nel 2018 Michele Riondino torna a recitare in Televisione con il film "La mossa del cavallo" , ambientato nella Sicilia di fine Ottocento, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camillieri.