[tab title="Trama"]

Titolo originale: Mia Et Le Lion Blanc

Regia: Gilles de Maistre

Cast: Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Tessa Jubber e Daniah De Villiers

Genere: Drammatico

Durata: n/d

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"Mia e il Leone Bianco" è un film drammatico prodotto in Francia nel 2018 dal regista e sceneggiatore francese Gilles de Maistre, che ha vinto il premio César per il miglior documentario con il film "I Am Not Your Negro" di Raoul Peck uscito nel 2017.

La produzione di "Mai e il Leone Bianco" ha visto la collaborazione di Film Afrika Worldwide, Galatée Films, M6 Films, Outside Films e della StudioCanal. Come interprete di questa pellicola drammatica troviamo l'attrice francese Mélanie Laurent, già vista come protagonista insieme a Guillaume Canet del film " Mon garçon" (2017).

L'incredibile amicizia tra una ragazza e un leone bianco

La protagonista di questo film è una ragazza di quattordici anni di nome Mia, che da Londra si trasferisce con i suoi genitori in Sudafrica. Fin da piccina Mia ha sempre giocato con un cucciolo di leone bianco di nome Charlie. Mia e Charlie crescono insieme, costruendo una splendida amicizia. Il loro legame con il passare del tempo diventa sempre più forte.

Un giorno però, Mia viene a conoscenza della crudele decisione del padre di voler vendere Charlie, raro esemplare di leone bianco, ai cacciatori di trofei.

La ragazza disperata non accetta la volontà del padre e rifiuta di separasi del suo amico. Mia comprende che deve salvare la vita del leone bianco. La quattordicenne vede nella fuga l'unica via d'uscita possibile e decide così di scappare insieme a Charlie per raggiungere la riserva naturale di Timbavati. La protagonista sa che la riserva naturale di Timbavati e l'unico posto sicuro per il leone bianco. Qui Charlie potrà vivere al riparo dai cacciatori magari trovare altri esemplari come lui.