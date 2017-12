Regia: Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi

Cast: Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet, Lucia Ocone, Marina Rocco, Susy Laude, Eros Pagni

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 15 marzo 2018

Lei (Miriam Leone) è una giovane restauratrice che riesce a sbarcare il lunario solo grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet), ma il suo fragile equilbrio si rompe del tutto quando la nonna all'improvviso muore: a questo punto bisogna trovare una soluzione per tirare avanti. Si ritroverà di fronte lui (Fabio De Luigi), un maldestro ma onesto finanziere, pronto a tutto pur di fare giustizia.

Metti la nonna in freezer: una irriverente commedia nera made in Italy

"Metti la nonna in freezer" è il bizzarro titolo della commedia nera diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, una storia irriverente sulla sopravvivenza ai tempi della crisi. Il film è scritto da Fabio Bonifaci, ed è stato prodotto dalla Indigo Film insieme a Rai Cinema.

Le riprese della pellicola si sono svolte a Roma e provincia: sono iniziate nel Giugno 2017 e si sono svolte nei mesi estivi.

Per Miram Leone si tratta dell'ottava prova per il cinema, in un periodo particolarmente felice per la sua carriera da attrice, dopo i successi di "In guerra per amore" di Pif e "Fai bei sogni" di Marco Bellocchio, entrambi del 2016, oltre che alla serie "1992" e il suo seguito, "1993".

Fabio De Luigi invece, veterano della commedia, torna alle atmosfere da commedia nera a lui più congeniali dopo il successo di "Aspirante vedovo", e il suo esordio alla regia con "Tiramisù".

Quella composta da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi è una coppia di registi originari di Matera provenienti dal mondo televisivo, del web, e della satira: infatti sono balzati all'attenzione del mondo dello spettacolo grazie a piccoli video divenuti virali su internet e poi a cortometraggi realizzati per i programmi satirici di Sky e di Sabina Guzzanti.

Hanno esordito nella regia di un lungometraggio con il film tv "Amore oggi" del 2014, prodotto da Sky Cinema, e questo "Metti la nonna in freezer" rappresenta la loro prima occasione per il debutto in sala.