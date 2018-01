Il cast già stellare di “Big Little Lies” continua a crescere. HBO ha confermato la partecipazione dell’attrice premio Oscar Meryl Streep nella seconda stagione, che probabilmente sarà rilasciata alla fine dell’anno.

Meryl Streep nel cast della seconda stagione di “Big Little Lies”

I fan di “Big Little Lies” saranno lieti di sapere che, oltre alle attrici e agli attori della prima stagione, lo show includerà anche l’attrice premio Oscar Meryl Streep. Proprio un mese fa HBO ha confermato la seconda stagione della serie televisiva, dopo l’enorme successo dei primi 7 episodi.

Grandissime novità nella trama, probabilmente, mentre la squadra a lavoro dello show resterà pressoché invariata. Sembra infatti che, nonostante soltanto Nicole Kidman e Reese Whiterspoon hanno già firmato il contratto per la loro partecipazione alla seconda stagione, il cast di “Big Little Lies” comprenderà tutte le star della prima stagione, tra cui Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz e Alexander Skarsgård. La Streep interpretà il ruolo della madre di Skarsgård: si recherà a Monterey per indagare sulla situazione del figlio.

Sembra proprio che il successo di “Big Little Lies” sia destinato a restare vivo e la partecipazione di Meryl Streep non potrà che contribuire alla popolarità da record già raggiunta dalla serie. Grazie a questa collaborazione, l’attrice torna sul piccolo schermo dopo il successo di “Angels in America”.

“Big Little Lies”: una serie da record

Lo show “Big Little Lies” ha tutte le carte in regola per soddisfare gli affezionati anche nella seconda stagione. Il successo della serie non è di certo passato inosservato, soprattutto considerando le 16 nomination ricevute agli Emmy Awards (di cui 8 vinti) e le 6 nomination ai Golden Globe (di cui ben 4 vinti). Jean-Marc Vallée (produttore esecutivo della seconda stagione insieme a Nathan Ross, Gregg Fienberg, Bruna Papandrea, Reese Witherspoon e Nicole Kidman) si conferma alla regia dei prossimi 7 episodi. L’attesa non sarà certo facile!

Claudia Pulella

25/1/2018