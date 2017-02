Gli attori Mel Gibson e Vince Vaughn di nuovo insieme in un “Dragged Across Concrete”, film di S. Craig Zahler.

Mel Gibson e Vince Vaughn di nuovo insieme

Dopo “La battaglia di Hacksaw Ridge“, Mel Gibson e Vince Vaughn saranno ancora insieme, ma questa volta come protagonisti di “Dragged Across Concrete“, thriller diretto dal regista S. Craig Zahler. I due interpreteranno dei poliziotti sospesi dal lavoro, dopo essere stati beccati in un video, che diverrà un caso pubblico, ad usare metodi brutali e violenti.

Di conseguenza i problemi economici dovuti alla mancanza di denaro e la disillusione faranno sì che i membri della giustizia si inoltrino nell’ambiente criminale per guadagnare qualche soldo e cercare vendetta. Le cose non andranno, però, come hanno immaginato.

Invece del poliziotto cattivo e quello bravo, Mel Gibson e Vince Vaughn interpreteranno rispettivamente un agente più anziano e il suo più giovane compagno. “Dragged Across Concrete” (in italiano “trascinato sul cemento”) è il titolo di questa pellicola ‘reunion’, scritta e diretta dal geniale S. Craig Zahler, noto già al pubblico per il western horror “Bone Tomahawk” con Kurt Russell, suo esordio alla regia.

Mel Gibson e Vince Vaughn, sono freschi di recente collaborazione: Vaughn è stato recentemente diretto da Gibson in “La battaglia di Hacksaw Ridge” (in uscita oggi in Italia), film candidato a sei premi Oscar, tra cui per la miglior regia e la fotografia, nel quale l’attore ha ricoperto il ruolo del Sergente Howell. La pellicola ha ricevuto anche tre nomine per il Golden Globe e due per i SAG Awards.

Vince Vaughn ha lavorato ultimamente con S. Craig Zahler nel dramma carcerario “Brawl in Cell Block 99” con Don Johnson e Jennifer Carpenter, per cui già c’è stato un sodalizio tra l’interprete e il regista.

Siamo sicuri che “Dragged Across Concrete” sarà un film da non perdere, poste queste premesse.

Erika Micheli

02/02/2017