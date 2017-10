Regia: Jon Turteltaub

Cast: Jason Statham, Bingbing Li, Ruby Rose, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Robert Taylor (II), Ólafur Darri Ólafsson, Jessica McNamee, Masi Oka, Page Kennedy, Winston Chao

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 23 agosto 2018

"Meg", film d’azione diretto da Jon Turteltaub (“Il mistero dei templari”, “L’apprendista stregone”), le cui riprese si sono svolte in Cina e in Nuova Zelanda, è tratto dall’omonimo romanzo di Steve Alten, pubblicato nel 1997. La pellicola, che originariamente sarebbe dovuta uscire nel marzo 2017, è stata rimandata ad agosto 2018 - stando a quanto afferma la Warner Bros, il motivo risiederebbe unicamente nella buona riuscita del film, o meglio, nella volontà di renderlo ancora più ‘spettacolare’-.

Meg: un ‘mostro’ ormai familiare

La storia è incentrata sulla figura del ‘Megalodonte’, una creatura preistorica di dimensioni gigantesche (circa 25 metri), progenitore dello squalo bianco. Il protagonista, Jonas Taylor (Jason Statham), comandante della marina americana ed esperto di subacquea che da sempre ha ritenuto che il Megalodonte fosse più di una semplice fantasia, viene chiamato in soccorso dell’equipaggio bloccato all’interno di un sommergibile attaccato, per l’appunto, da quest’ultimo, nel fondo del Pacifico.

Il protagonista di "Meg" si ritroverà, quindi, ad affrontare nuovamente le sue più grandi paure - Taylor, come si vedrà, ha già avuto a che fare con il Megalodonte in passato - , affascinato e allo stesso tempo terrorizzato da questo ‘mostro’ che ha segnato la sua vita; ma non dovrà affrontare tutto da solo: al suo fianco ci sarà Suyin (Li Bingbing), figlia dell’oceanografo cinese (Winston Chao) da cui il protagonista è stato reclutato.

Con una punta di sarcasmo Jason Statham afferma che si tratti, sostanzialmente, di un ‘incrocio’ fra “Lo Squalo” e “Jurassic Park”, e che ‘probabilmente’ sarà distribuito anche in 3D.

Un thriller a cui lo spettatore è, in buona sostanza, abituato.