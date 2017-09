Mediaset Premium: cosa vedremo in autunno?

L’autunno è arrivato e non lo si sente soltanto nell’aria. Con le temperature che scendono e la voglia di restarsene a casa al calduccio, arrivano anche le nuove programmazioni tv di “Mediaset Premium”.

Mediaset Premium, in onda nei mesi autunnali

Con l’arrivo dell’autunno e il rinfrescarsi delle temperature esterne, sempre più italiani decidono di restare a casa a dedicare un po’ di tempo al relax, in famiglia e magari davanti alla tv. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla programmazione di “Mediaset Premium” pronta a farci compagnia in questi mesi, dal lunedì alla domenica su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Le serate del lunedì, subito dopo il difficile rientro dal weekend, saranno allietate su Canale 5 dalla seconda edizione del seguitissimo “Grande Fratello Vip”, condotto dalla splendida Ilary Blasi. Per quanto riguarda Italia 1, invece, oltre che la quotidiana striscia del reality, manderà in onda – come da tradizione – il grande cinema. A Rete 4 avremo Paolo Del Debbio con la nuova stagione di Quinta Colonna, pronto a prendere in esame le tematiche più scottanti che riguardano il nostro Paese.

Il martedì vedrà alternarsi su Canale 5 cinema e calcio, in modo particolare nei giorni della “Champions League” del 12 e 26 settembre, 17 e 31 ottobre e il 21 novembre. Italia 1 ospiterà la prima puntata di “The Big Show” il 19 settembre, per poi proseguire con le scottanti news de “Le Iene”; mentre Rete 4 si dedicherà al ciclo “Un biglietto per Hollywood”.

Il mercoledì per Canale 5, sarà giorno dedicato alla fiction con “Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale” e “Rosy Abate – La Serie. Su Italia 1, invece, avremo il piacere di lasciarci ammaliare dalle battute del comico Andrea Pucci, con il suo “The Big Show”, dalla seconda puntata in poi che, da metà ottobre, verrà sostituito da “Colorado”. Su Rete 4 ancora i grandi film del ciclo “Un Biglietto per Hollywood” e di seguito Barbara De Rossi con “Il Terzo Indizio”.

Un grande ritorno in prima serata per il mitico Paolo Bonolis il giovedì su Canale 5, presentatore delle nuove puntate di “Chi ha incastrato Peter Pan?”, il divertentissimo show con piccoli protagonisti (dal 21 settembre). Su Italia 1 e su Rete 4, invece, grasse risate con i film del ciclo “Botte da ridere”.

Mediaset Premium: il palinsesto del fine settimana

Per quanto riguarda il weekend, ecco che s’inizia in bellezza con “Il Segreto”, anticipato al venerdì sera invece che al consueto appuntamento della domenica; di seguito andrà in onda “Tale e Quale Show”, sempre su Canale 5. Su Italia 1 imperdibile appuntamento con il cinema e anche Rete 4 non sarà da meno, per i cicli “I duri di Rete 4” e “La legge sono io”.

Sabato sera a casa in compagnia di Maria De Filippi, signora indiscussa di Canale 5 con la quarta attesissima stagione di “Tú sí que vales” condotto dalla bellissima Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Per dedicarsi momenti in compagnia di tutta la famiglia, Italia 1 offre il “Sabato Family”, con film pesati per grandi e piccini; mentre Rete 4 prosegue con “I duri di Rete 4” e “La legge sono io”.

La Domenica di Canale 5 sarà invece dedicata a Gianni Morandi e al suo “L’Isola di Pietro”, in onda dal 24 settembre. Su Italia 1 si conferma la conquista de “Le Iene” e su Rete 4 prosegue il fortunato appuntamento con i film di “Un biglietto per Hollywood”.

Ilaria Romito

11/09/2017