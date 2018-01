Regia: Josie Rourke

Cast: Margot Robbie, Saoirse Ronan, Joe Alwyn, David Tennant, Guy Pearce, Jack Lowden, Gemma Chan, Brendan Coyle, Martin Compston, Ismael Cruz Cordova

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna , 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 8 novembre 2018

Mary Stuart, viene incoronata regina di Scozia a neanche un anno di età. Il suo primo marito fu il Re di Francia Francesco II, grazie al quale diventò Regina consorte di Francia. Al suo ritorno in patria sposò un suo cugino, successivamente assassinato dal terzo marito. Da qui il suo regno cominciò a precipitare. Venne imprigionata e giustiziata all’età di diciotto anni da sua cugina Elisabetta I, regina d’Inghilterra, con l’accusa di aver cospirato contro di essa, partecipando ad un tentativo di assassinio nei confronti della regina.

Mary Queen of Scots: alla scoperta della regina Mary Stuart

“Mary Queen of Scots”, è un film biografico diretto da Josie Rourke, alla sua prima regia cinematografica e scritto da Beau Willimon. Il film è basato sul libro, “My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots”, scritto da John Guy.

La protagonista Mary Stuart, sarà interpretata da Saoirse Ronan (“Grand Budapest Hotel” di Wes Anderson, “Lady Bird” di Greta Gerwig), mentre Margot Robbie (“The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, “I, Tonya” di Craig Gillespie) interpreterà sua cugina la regina Elisabetta I.

A completare il cast ci saranno David Tennant (“Doctor Who”, “Jessica Jones”) nel ruolo di John Knox, un prete protestante e Jack Lowden (“Dunkirk” di Christopher Nolan) nel ruolo di Lord Darnley, secondo marito della regina Mary Stuart.

La produzione del film “Mary Queen of Scots” è iniziata nell’agosto del 2012 con la scelta di Saoirse Ronan nel ruolo della protagonista, mentre Margot Robbie e il regista Josie Rourke sono stati scelti nell’estate del 2017.

Tra i membri che compongono la troupe compaiono i nomi di diversi vincitori dei premi Oscar come, Alexandra Byrne per i costumi, Jenny Shircore per il trucco e acconciature e il vincitore di un premio BAFTA come miglior direttore della fotografia Joh Mathieson. Le riprese del film si sono svolte a Gloucester, in Inghilterra nel mese di agosto del 2017.