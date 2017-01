Marvel: novità per la serie creata da John Ridley

Ancora mistero sul progetto targato Marvel che vede il premio Oscar John Ridley come creatore, ma la ABC dichiara: è in lavorazione a Londra.

Marvel: ancora sconosciuto il soggetto della nuova serie

Diverse sono state le speculazioni dei media su quale supereroe (o super-team) sarebbe stato al centro della nuova serie che John Ridley, premio Oscar per la sceneggiatura di “12 anni schiavo” e creatore della serie-evento “American Crime”, starebbe sviluppando per l’emittente ABC. Inizialmente si era pensato a “Marvel’s Inhumans”, ma con l’ingaggio come showrunner di questa andato a Scott Buck (“Dexter”, “Iron Fist”) lo scorso dicembre e l’assenza di news dopo l’annuncio della collaborazione tra lo sceneggiatore e la casa di produzione risalente a ormai due anni fa, cominciavano a sollevarsi dubbi sull’effettiva continuazione del progetto.

Marvel: il Presidente della divisione intrattenimento della ABC conferma la collaborazione con John Ridley

A tal proposito è però intervenuto Channing Dungey, il presidente della divisione intrattenimento della casa di produzione televisiva ABC Studios, che in un’ intervista rilasciata a Entertainment Weekly ha dichiarato: “Sì, John si sta occupando della riscrittura di quello script per la Marvel al momento. Non ne abbiamo ancora visto la nuova versione. Si sta dedicando alla produzione del suo show, a Londra, e della terza stagione di “American Crime”, quindi queste sono le sue priorità attualmente. Ma ho sentito dalla Marvel che sta lavorando a una revisione dello script.”.

I fan della Marvel posso quindi dormire sogni tranquilli, sembra che il progetto del blasonato sceneggiatore, anche se ancora avvolto nel mistero, non sia stato abbandonato.

Giovanni Picano

11/01/2017