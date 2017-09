Mark Wahlberg nel cast di “Instant Family” per la Paramount

Mark Wahlberg, uno dei massimi esponenti del cinema action, sta per entrare nel cast di “Instant Family”, commedia per famiglie diretta da Sean Anders, regista con il quale ha già lavorato in “Daddy’s home”.

Mark Wahlberg genitore fuori di testa in “Instant Family”

Dopo averlo ammirato nell’ultimo “Transformers”, Mark Wahlberg si appresta a tornare sul grande schermo con “Instant Family”, una divertente commedia per famiglie diretta da Sean Anders, con il quale ha già lavorato in “Daddy’s home”.

Lo script è dello stesso Anders e John Morris, i quali vestiranno anche i panni di produttori insieme a Wahlberg e Steve Levinson. La Paramount spera di iniziare le riprese il prossimo anno.

“Instant Family” segue le vicende di una coppia che decide di adottare dei bambini attraverso il sistema del foster-care (case di accoglienza), ma si ritroveranno a crescere tre ragazzi selvaggi, i quali non hanno alcun interesse ad essere adottati. Ancora sconosciuta l’attrice che coprirà il ruolo della partner di Wahlberg.

Mark Wahlberg lavorerà di nuovo con Sean Anders

“Daddy’s Home”, con Mark Wahlberg e Will Farrel, è stato un grande successo al botteghino, guadagnando 242,8 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film segue le vicende di Brad (Farrel), un uomo pacato che vive con sua moglie e i figli di lei. Desideroso di fare il padre, fa di tutto per conquistare l’affetto dei bambini, fino a quando non arriva il loro vero padre (Wahlberg), un tipo affascinante e avventuriero, che gli metterà i bastoni fra le ruote.

Il sequel, “Daddy’s Home 2”, uscirà il prossimo novembre e vedrà i due protagonisti imbattersi nei loro padri, interpretati John Lithgow e Mel Gibson, durante le vacanze di Natale.

Vedremo prossimamente Mark Wahlberg in “All the Money in the World”, il nuovo film di Ridley Scott con Michelle Williams e Kevin Spacey.

Silvia D’Ambrosio

21/09/2017