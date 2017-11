Titolo originale: Mary Magdalene

Regia: Garth Davis

Cast: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Shira Haas, Charles Babalola, Tawfeek Barhom, Uri Gavriel, Zohar Shtrauss, Hadas Yaron, Tsahi Halevi, Michael Moshonov

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 15 marzo 2018

Proprio per Pasqua uscirà nelle sale italiane "Maria Maddalena", secondo film di Garth Davies, regista che, almeno fino a "Lion", ha per lo più diretto spot pubblicitari per marchi come Vodafone, Toyota, Sony, Xbox; per lo spot della Schweppes ha vinto un Leone d'oro al Festival Internazionale della creatività Leoni di Cannes, oltre ad una candidatura ai Directors Guild of America come miglior regista pubblicitario.

Nel cast di "Maria Maddalena", oltre alla protagonista Rooney Mara, sarà presente Joaquin Phoenix nei panni di Gesù di Nazareth.

Il film debutterà nelle sale italiane il 15 marzo, una fortunata coincidenza.

Maria Maddalena, una figura controversa

Si è discusso molto sulla figura di Maria Maddalena, eppure la maggior parte dei film biblici hanno avuto Gesù di Nazareth come protagonista. Finalmente si è deciso di dedicarne uno alla 'compagna' di quest'ultimo.

Maria Maddalena è un ritratto autentico e umano di una delle più enigmatiche e incomprese figure spirituali della storia. Il film biblico racconta la storia di Maria, una giovane donna in cerca di una nuova vita. Forzata dalla società gerarchica del suo tempo, Maria sfida la sua famiglia per unirsi ad un nuovo movimento sociale guidato dal carismatico Gesù di Nazareth. Trova presto un posto per sé nel movimento e nel cuore di un viaggio che la porterà, infine, a Gerusalemme.