Margot Robbie: protagonista del nuovo film su Robin Hood

La carriera della bella attrice australiana Margot Robbie continua verso l’ascesa. Infatti, apparirà prossimamente nel biopic su Tonya Harding (“I, Tonya”) e in “Peter Rabbit”, ispirato al personaggio di Beatrix Potter, la famosa illustratrice di libri per bambini. Oltre ad interpretare di nuovo la folle Harley Quinn nel film “Gotham City Sirens”, che riunirà le criminali e le eroine più famose che popolano la città di Gotham, nel suo futuro è previsto un altro progetto: vestirà i panni di Lady Marian, personaggio della saga letteraria e cinematografica di Robin Hood.

Margot Robbie: Lady Marian sostituisce Robin Hood

Pare che l’eroe inglese armato di arco e frecce, che deruba i ricchi schierandosi contro i potenti , sia tornato in voga sul grande schermo. Nonostante siano in corso, da un paio di settimane, le riprese del film “Robin Hood”, con Taron Egerton, è stato rivelato che anche la Sony Pictures stia allestendo un nuovo progetto basato sull’omonima storia del fuorilegge medioevale: “Marian”, pellicola con Margot Robbie, che rileggerà il mito in maniera diversa e originale.

La storia, infatti, verrà totalmente stravolta: Lady Marian (Margot Robbie), dopo la morte dell’amato Robin Hood, decide di prendere il suo mantello e continuare a combattere per difendere i più deboli. La ragazza continua la missione del celebre arciere e guida, in sua vece, i Merry Men (Little John, Much figlio di Miller e Will Scarlet), la banda di fuorilegge reclutata da Robin Hood che lo seguiva in ogni avventura. Margot Robbie sarà la nuova paladina della giustizia popolare che sarà impegnata a seguire le orme del suo amore, ormai scomparso.

“Marian” si presenta come un lavoro diverso, singolare, che mette in risalto la figura femminile e la fa agire attivamente e da protagonista all’interno della narrazione. In realtà, però, non è la prima volta che la dolce damigella si trova ad agire al posto del marito: nella serie della BBC “Maid Marian and Her Merry Men” (1989-1994) è la giovane e coraggiosa Marian ad essere a capo dei banditi per salvare la città dallo Sceriffo di Nottingham, mentre Robin Hood si rivela un codardo.

Margot Robbie: forse anche produttrice

Il film “Marian” ancora non ha trovato un regista ma intanto la sceneggiatura è stata già scritta ad opera di Pete Barry, autore del lungometraggio “Focus”, mentre la produzione è stata affidata a Donald De Line, Amy Pascale e Rock Shank. Margot Robbie interpreterà, come abbiamo detto, il ruolo della protagonista Lady Marian ma la stessa attrice potrebbe contribuire con il suo studio (LuckyChap Entertainment) alla produzione del film.

Sarà molto interessante scoprire nei prossimi mesi dettagli in più su “Marian”: l’affascinante e talentuosa Margot Robbie sarà un’audace combattente che ruberà ai ricchi per dare ai poveri e il tutto sarà ambientato fra la leggendaria foresta di Sherwood e la contea di Nottinghamshire. Marian sarà brava con l’arco quanto Robin Hood ma sopratutto saprà affermare il suo ruolo in un gruppo di uomini? Aspettiamo con impazienza nuove notizie.

Ludovica Attenni

07/03/2017