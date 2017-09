Margot Robbie loda i registi del film su Harley e il Joker

Margot Robbie, la scoppiettante Harley Quinn di “Suicide Squad”, è aperta all’idea di esplorare ancora più a fondo il futuro di Harley Quinn nelll’universo cinematografico esteso della DC. La controversa storia d’amore tra i due antagonisti di Batman vede come registi Glenn Ficarra e John Requa.

Margot Robbie è Harley Quinn nel DCEU

Harley Quinn, precedentemente conosciuta come la dottoressa Harleen Quinzel, è stata creata per la serie animata incentrata sull’Uomo Pipistrello come una sorta di spalla del Joker. Quando il personaggio ha iniziato a fare scalpore, finalmente nel 2016 ha fatto il suo debutto in un live action sul grande schermo, impersonata da Margot Robbie.

“Suicide Squad” è stato un vero e proprio successone d’incassi, dividendo il pubblico in due fazioni: chi ha amato il film e chi ha odiato il film. Nonostante ciò, il personaggio di Harley Quinn ha colpito così tanto il pubblico da spingere la Warner Bros. Pictures a coinvolgerla in svariati altri progetti del DC Extended Universe, incluso il film diretto da Ficarra e Requa.

L’attrice australiana sembra eccitata all’idea di riprendere il suo ruolo nell’universo esteso. Ha dimostrato il suo entusiasmo elogiando i registi del film su Harley e il Joker, con cui ha già lavorato in passato con “Focus” e “Whiskey Tango Foxtrot”.

“Sono fantastici! È quasi divertente essere diretti da un duo, e loro due li adoro decisamente. Ho preso parte a due pellicole dirette da entrambi e penso semplicemente che sono dei registi brillanti.”

Margot Robbie dice la sua sul rapporto tra Harley Quinn e il Joker

L’attrice australiana ha toccato anche uno degli aspetti più controversi sul rapporto dei due personaggi interpretati da lei e Jared Leto.

“Lo ammetto, sono una dipendente di storie d’amore, Penso che alle persone piaccia vedere due personaggi che, nel caso di Harley Quinn e il Joker, siano capaci di morire l’uno per l’altra. Una sorta di amore scombinato.”

Per fortuna rivedremo Margot Robbie in altri film del DC Extended Universe, tra cui l’attesissimo “Suicide Squad 2” diretto da Gavin O’Connor e “Gotham City Sirens” di David Ayer, basato sulla serie di fumetti che vede al fianco di Harley i personaggi di Poison Ivy e Catwoman.

Il personaggio della Robbie è decisamente diventata una dei cavalli di battaglia del DCEU, per fortuna il suo personaggio viene caratterizzato non solo da suo amore tossico col Joker.

Alessio Camperlingo

20/09/2017