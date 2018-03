Manuel (2017)

Regia: Dario Albertini

Cast: Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa, Giulia Elettra Gorietti, Raffaella Rea, Giulio Beranek, Alessandra Scirdi, Monica Carpanese, Luciano Miele, Alessandro Di Carlo, Frankino Murgia, Alessandro Sardelli, Manuel Rulli, Loretta Rossi Stuart, Manuela Ruiu, Simona Sabuzi, Fabrizio Orsomando, Aline Pilato, Rocco Passarella, Tommaso Antonelli, Alessandro Di Paolantonio, Giuseppe Leone, Loredana Carrera

Genere: Drammatico, colore

Durata: 98 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Tucker Film

Data di uscita: 3 maggio 2018

"Manuel" è un film che racconta le drammatiche vicende della vita di un ragazzo che, dopo l’arresto della madre, ha trascorso la sua adolescenza all’istituto per minori privi di genitori. Ora però, con il compimento della maggiore età, è arrivato per lui il momento di lasciare quel posto e di affrontare la crudezza della vita.

Così Manuel si ritrova a vagare per le strade della sua città assaporando il gusto della libertà e affrontando tutte le sue paure. Infatti, non è più un bambino e quindi si ritrova costretto a diventare un adulto responsabile, specialmente dopo che scopre di dover dimostrare alle autorità di essere in grado di prendersi cura di sua madre in caso le venissero concessi gli arresti domiciliari.

Manuel: Dario Albertini e un'osservazione durata più di un anno

"Manuel", come afferma il regista e sceneggiatore Dario Albertini, nasce dopo aver girato un documentario intitolato "La Repubblica dei Ragazzi" in cui viene raccontata la nascita nel periodo di dopoguerra della struttura simile a quella in cui si trovava il personaggio del film. Durante le riprese, durate un anno e mezzo, Albertini ebbe modo di osservare la vita e le difficoltà dei ragazzi che vi soggiornavano e prenderne spunto per il suo film.

Nella realizzazione di "Manuel", Dario Albertini decide di non seguire un copione vero e proprio dando lo spazio all’improvvisazione che, unita alla finzione della recitazione, riesce a creare un momento unico.