Titolo originale: Manifesto

Regia: Julian Rosefeldt

Cast: Cate Blanchett, Erika Bauer, Carl Dietrich, Marie Borkowski Foedrowitz, Ea-Ja Kim, Marina Michael, Hannelore Ohlendorf, Ottokar Sachse

Genere: Drammatico, colore

Durata 94 min

Produzione: Australia, Germania 2015

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 20 novembre 2017

Protagonista di "Manifesto" è l'attrice Premio Oscar Cate Blanchett , interprete di tredici personaggi molto diversi tra loro: come ad esempio la senzatetto che racconta i particolari del Manifesto Comunista, i motti del dadaismo recitati a un funerale da una vedova, una maestra che descrive ai suoi studenti il Dogma 95 e così via dicendo.

Ogni interpretazione viene posta in uno scenario unico, tutto per poter celebrare le varie correnti di pensiero attraverso monologhi, come una sorta di One Woman Show. La Blanchett si è sottoposta a questa sfida per omaggiare i manifesti letterari in una spettacolare trasposizione cinematografica che ha conquistato il pubblico del Sundace Film Festival nel gennaio 2017.

Attraverso le interpretazioni di Cate Blanchett, il regista Julian Rosefeldt ha voluto contestualizzare i discorsi dei vari artisti e dei vari pensatori nel mondo contemporaneo, raccontando i cambiamenti avvenuti negli anni e ciò che non è affatto mutato.

Manifesto: la scrittura del film

Il regista Julian Rosefeldt descrive il processo di stesura dello script come qualcosa di grezzo. Dice: "Ho iniziato a giocherellare con testi e ho iniziato a dare vita a qualcosa, combinando e riarrangiandoli facendoli diventare testi totalmente nuovi che potevano essere recitati. Questi testi si completano a vicenta in una maniera potentissima."

É stato attratto dall'idea di accennare a una collezione di voci come quasi se conversassero tra di loro, ciononostante rimanere comunque monologhi ambientati in diversi momenti. Il progetto si interroga sul ruolo dell'artista immerso nella società odierna e sul rapporto tra le due cose. Rosefeldt ritiene il suo lavoro come un'omaggio alla bellezza dei Manifesti degli artisti, una sorta di Manifesto dei Manifesti.