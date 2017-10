Manifesto – Recensione: un’installazione artistica con una straordinaria Cate Blanchett

Con “Manifesto” il video artista tedesco Julian Rosefeld descrive 13 manifesti con molta maestria. È lui a dirigere in tutti Cate Blanchett, che interpreta con estrema disinvoltura diversi personaggi. Un senza tetto che vaga in un posto spettrale della zona industriale berlinese e una madre di famiglia in apparenza molto borghese sono i due personaggi che traghettano la narrazione.

Manifesto: 13 manifesti contemporanei per raccontare il presente

“Manifesto” è un omaggio dichiarato a molte correnti artistiche e politiche che hanno lasciato il segno nella storia contemporanea. Si parte con quello del Partito Comunista firmato da Marx e Engels, recitato da una barbona che diventa una broker rampante di Wall Street alle prese con il mito della velocità, bandiera del movimento futurista di Marinetti e di tutti gli artisti che hanno subito la sua influenza.

La bella Cate smette i panni di signora per diventare una punk berlinese in un bar decadente per lanciare le rime del movimento del realismo di NaumGabo e Anton Pevzner. Il dadaismo è presente in una surreale orazione funebre in uno scenario che Louis Aragon avrebbe molto amato.

È riuscitissima anche la performance dell’attrice nei panni di una burattinaia che cita Breton nel secondo manifesto surrealista. L’arte pop è lanciata in modo assolutamente perfetto da Cate, signora borghese che recita una preghiera prima di un pranzo di famiglia. Il minimalismo e l’arte concettuale sono presentati letteralmente da una conduttrice televisiva molto sopra le righe.

Il film si chiude con le immagini girate in una classe scolastica con un insegnante che parla di cinema nel cinema, citando il manifesto Dogma 95 di Lars von Trier e Thomas Vinterberg.

Manifesto: un ibrido ben riuscito tra cinema e poesia

“Manifesto” di Julian Rosefeldt non è un’opera per tutti per i continui rimandi culturali e per la poesia con cui rappresenta 'pezzi' di storia. Nella sua complessità è un piacere per l’occhio per i diversi scenari in cui colloca la Blanchett. È lei il gioiello di questa lunga installazione video che pecca solo di un’eccessiva lunghezza, compensata tuttavia da un’interprete di prim'ordine e una serie di location assolutamente perfette per ogni manifesto.

Ivana Faranda