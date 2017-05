Mamma Mia!: arriva il sequel del famoso film musical

A distanza di 10 anni dall’adattamento per il grande schermo del musical “Mamma Mia!”, è stato programmato un sequel previsto per il 2018. La Universal Pictures ci tiene a far ritornare il cast originale, pronti a farci ballare sulle note delle canzoni degli ABBA.

Mamma Mia – Here We Go Again!: questo il nuovo titolo del sequel

“Mamma Mia!” si è subito classificato come film cult dopo aver debuttato nel 2008 sul grande schermo. A distanza di dieci anni prenderà vita un sequel facendo sempre affidamento su Meryl Streep e Amanda Seyfried nei ruoli di madre e figlia, protagoniste della grande pellicola musical.

A scrivere la sceneggiatura e a occuparsi della regia del secondo capitolo sarà Ol Parker, noto soprattutto per aver diretto pellicole come “Dorian Gray” nel 2009 e “Johnny English – La rinascita” nel 2011.

Per quanto riguarda le canzoni si farà sempre affidamento sui testi del noto gruppo svedese, riadattati per assicurare al sequel, “Mamma Mia – Here We Go Again!”, un ritorno con i fiocchi sul grande schermo.

Meryl Streep: dancing queen indiscussa di “Mamma Mia!” e non solo

“Mamma Mia!” ha fatto affidamento sulle famose note delle canzoni degli anni Settanta, ma non solo. Nel suo cast si trova la pluripremiata attrice Meryl Streep, che si è anche aggiudicata venti candidature agli Oscar.

Il 2008 non è stata l’unica volta che, l’indiscussa dancing queen, appare in un film canoro. Infatti di recente l’abbiamo vista vestire i panni di Florence Foster Jenkins in “Florence” e nel 2014 diede il volto alla strega nel musical adattato per il grande schermo dai Disney Studios “Into the Woods”.

Per niente sopravvalutata, sempre stata capace di incantare il pubblico con le sue fantastiche interpretazioni, non è solamente un’icona del cinema hollywoodiano. Per tutti i suoi fan, Meryl Streep, è un modello da seguire. Come Viola Davis ha detto nel suo discorso ai Golden Globes 2017, lei è una musa e un simbolo.