Maleficent 2: Harris Dickinson nel ruolo del principe

La Disney produrrà quest’anno “Maleficent 2”, dopo il successo mondiale del primo capitolo arrivato nelle sale nel 2014.

Maleficent 2: il cast

Secondo le fonti di Variety, Harris Dickinson, che interpreta J. Paul Getty III nella serie di FX “Trust”, entra nel cast di “Maleficent 2” della Disney, dove interpreterà il principe che cercherà di conquistare il cuore di Aurora, interpretata da Elle Fanning.

Angelina Jolie, che ha ottenuto il suo primo Premio Oscar come Migliore Attrice non Protagonista per “Ragazze interrotte” nel 2000, e ha ricevuto la seconda statuetta nel 2014 con il Premio Umanitario Jean Hersholt, tornerà nel ruolo della protagonista Malefica. Michelle Pfeiffer è in trattative per interpretare la madre di Dickinson, mentre Ed Skrein sarà uno dei cattivi.

Il ruolo di Harris Dickinson è stato interpretato da Brenton Thwaites nella prima foto, ma a causa dei conflitti con il suo programma televisivo “Titans”, in cui interpreta Dick Grayson/Robin, non è stato in grado di tornare per il ruolo. Joachim Ronning, regista di “Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar“, è pronto per la direzione della pellicola. Joe Roth si occupa della produzione, con Jez Butterworth e Linda Woolverton che stenderanno l’ultima sceneggiatura.

L’inizio delle riprese del sequel di “Maleficent”

Non è chiaro dove avverrano le riprese di “Maleficent 2”, sequel del primo capitolo basato sulla fiaba “La bella addormentata”. La storia originale è incentrata su una fata malvagia, a cui furono strappate le ali, che maledisse una piccola principessa al sonno eterno, solo per poi realizzare che la ragazza era l’unica che poteva salvare il regno dal suo pericoloso sovrano.

“Maleficent” (2014) diretto da Robert Stromberg, remake/spin-off in live-action del classico Disney “La bella addormentata nel bosco” del 1959, ha battuto diversi record al botteghino guadagnando 758,5 milioni di dollari in tutto il mondo; in Italia è stato il quarto film con il maggior incasso nel 2014 totalizzando 14.024.770 di euro.

La produzione di “Maleficent 2” inizierà nel 2018.

Mariateresa Vurro

03/05/2018