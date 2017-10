Maleficent 2: Joachim Ronning in trattative per la regia

Dopo l’incredibile successo del primo live action firmato Walt Disney e interpretato dalla bellissima e talentuosa icona di Hollywood Angelina Jolie, “Maleficent 2” è finalmente pronto per conquistare il grande schermo e forse, ha trovato anche una degna regia.

Maleficent 2: Joachim Ronning siederà dietro la macchina da presa

A dare conferma del fatto che avremmo rivisto la splendida Angelina vestire i panni di una delle streghe più famose delle favole, è stata la stessa attrice durante il Festival di Telluride in cui presentava il suo primo lavoro come regista “Per primo hanno ucciso mio padre”. A “Maleficent 2”, però, mancava ancora un regista. Il primo capitolo della storia della fata a cui sono state strappate le ali – una sorta di prequel della più famosa storia del cartone animato -, è stato diretto da Robert Stromberg nel 2014 e realizzato con un budget di 180 milioni di dollari, pienamente ricompensati dall’incredibile incasso di 758 milioni in tutto il mondo; ma Stromberg non sarebbe tornato per la regia del sequel.

Siederà dietro la macchina da presa, invece, Joachim Rønning, celeberrimo cineasta norvegese noto al grande pubblico per aver diretto alcuni importanti titoli, tra cui l’ultimo “Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar”, che è fruttato agli studios della Walt Disney ben 800 milioni di dollari grazie all’attesissimo ritorno sul grande schermo delle rocambolesche avventure del Capitano della Perla Nera, tale famosissimo Jack Sparrow.

Maleficent 2: il cast del secondo capitolo

Nonostante il suo probabile impegno anche per la Universal nell’attesissimo remake de “La moglie di Frankenstein”, come lei stessa ha confermato, rivedremo Angelina Jolie anche sul set di “Maleficent 2”. Nel cast della precedente pellicola, assieme all’attrice, figuravano anche Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville, che quasi sicuramente torneranno nei ruoli che li hanno visti protagonisti.

Per quanto riguarda la data d’uscita del film, ancora non ci è dato sapere, anche se siamo al corrente che le riprese inizieranno nei primi mesi dell’anno venturo. Bisognerà avere un po’ di pazienza per saperne di più.

Ilaria Romito

04/10/2017