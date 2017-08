Maleficent 2: continua lo sviluppo del film Disney

La produzione della storia live-action di “Maleficent 2” finalmente ha fatto dei passi in avanti. Jez Butterworth ha già collaborato molte altre volte con la Disney, questa volta è stato scelto per poter per poter revisionare lo script del film campione d’incassi al Box Office.

Maleficent 2: dettagli sul sequel del riadattamento cinematografico

Il primo riadattamento della classica fiaba de “La bella addormentata nel bosco” è stato rilasciato nel 2014 e ha visto Angelina Jolie come incarnazione di Malefica, la strega malvagia del Classico Disney. Questa nuova versione esplora il passato, prima della maledizione inferta ad Aurora/Rosaspina, dove invece di essere una strega è una fata e viene messa sotto una diversa luce rispetto al film d’animazione.

Il film ha fatto guadagnare una sostanziosa somma di denaro alla Disney, diventando il quarto film con maggiori incassi di quell’anno. Quindi, con l’annuncio di “Maleficent 2” nel 2015, la Disney non ha aspettato molto prima di far stendere la sceneggiatura a Linda Woolverton (già scrittrice dello script del primo film) e malgrado il film sia rimasto negli archivi della Disney non è trapelato niente sulla pre-produzione.

Di recente, però, è stato dichiarato che la nota casa di produzione ha assoldato Butterworth per revisionare ed eventualmente riscrivere lo script del sequel. Il produttore del film originale è ancora attaccato al progetto, così come anche la stessa Jolie che di recente ha dichiarato di voler riprendere il suo ruolo all’interno della trasposizione cinematografica, stando a rispettare i suoi impegni.

Maleficent 2: il futuro ha in serbo molte sorprese

Lo screenwriter ha già un trascorso all’interno della Disney Company prima di “Maleficent 2”, infatti ha appena lavorato alla sceneggiatura del film che vede le origini di Crudelia De Mon. Butterworth ha un vasto operato alle spalle; ha scritto “Spectre” e “Edge of Tomorrow”. Quindi la Disney ha fatto affidamento su uno sceneggiatore che ha l’abilità di produrre ottimi screenplay.

È curioso di come Angelina Jolie rimane aperta alla possibilità di riprendere il suo ruolo di Malefica nonostante i suoi milioni di impegni umanitari che la tengono occupata in giro per il mondo. Certamente il primo film ha lasciato un finale aperto, con la redenzione del personaggio della ‘strega’. Malgrado le critiche contrastanti, rimane il film con il più alto guadagno in cui la Jolie ha recitato; solo “Kung Fu Panda” si avvicina a degli incassi simili.

Non ci sono altri dettagli riguardo alla pellicola, nessuna data d’uscita o una lista di attori che potrebbero unirsi al cast, ma con tutte le varie produzioni live-action Disney in produzione è bello sapere che questo sequel sta facendo dei passi in avanti.

Alessio Camperlingo

30/08/2017