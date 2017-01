• Titolo originale: Mal de pierres• Regia: Nicole Garcia• Cast: Marion Cotillard Louis Garrel , Alex Brendemühl, Brigitte Roüan, Gwendoline Fiquet• Genere: Drammatico, Colore• Durata: 116 minuti• Produzione: Francia, 2016• Distribuzione: Good Films• Data di uscita: 13 Aprile 2017

"Mal di pietre" narra la storia di Gabrielle, una giovane donna degli anni 50, che vive in un paese del sud della Francia. I genitori della ragazza cercano di evitare che lei si lasci andare a passatempi che potrebbero compromettere la sua reputazione, dandola in moglie ad un contadino spagnolo di nome José, noto per essere un buon uomo onesto. Gabrielle, però, affetta da calcoli renali, viene mandata in una casa di cura sulle Alpi, dove incontra un ufficiale, reduce dalla guerra in Indocina, che l'affascina così tanto da farla innamorare. Totalmente presa da lui, la vita sceglierà per lei che destino seguire.

Il film è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice italiana Milena Agus, ambientato in Sardegna, adattato da una regista donna, Nicole Garcia, in una campagna bressoniana. Una collaborazione al femminile per la storia di una donna e del suo destino negli anni Cinquanta. Ad interpretare Gabrielle vi è la celebre Marion Cotillard, che insieme a Àlex Brendemühl, già visto in "Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente", nei panni di Josè da uno slancio al film.

La grazia della Cotillard non rende mai il personaggio troppo volgare, ma mostra come si sentiva una donna in quegli anni senza un'indipendenza femminile. Àlex Brendemühl, invece, non recita solo il ruolo del marito della protagonista, ma diventa lui stesso un personaggio principale, attraverso cui possiamo vedere la donna e la società. È proprio il cast di alto livello che salva "Mal di pietre" dalla catastrofe di un flop, portando una caratterizzazione dei personaggi che solo attori come questi sanno mettere in scena, entrando all'interno dei personaggi loro assegnati e alzando le aspettative del film.