Maisie Williams con Eddie Redmayne per “Early Man”

Maisie Williams: viaggio indietro nel tempo da “Game Of Thrones” alla preistoria di “Eary Man”

Va ad aggiungersi al cast di “Early Man”, il film d’animazione prodotto da Aardman Studios, una nuova voce, quella dell’attrice Maisie Williams, conosciuta al pubblico come il personaggio di Arya in “Games Of Thrones”. L’attrice presterà la sua voce a Goona, un’indomabile ribelle che diventerà amica del protagonista Dug, l’eroe cavernicolo doppiato dal premio Oscar Eddie Redmayne. Goona inoltre cercherà di aiutare Dug a salvare il loro mondo.

La stessa attrice ha comunicato la notizia ai fan con un tweet, riportato qui di seguito, nel quale si dice entusiasta della collaborazione con Redmayne e il regista Nick Park:

Il cast, oltre al Premio Oscar Eddie Redmayne, comprende anche un altro attore amato dal pubblico: Tom Hiddleston, il perfido Loki, fratello di Thor. Hiddleston darà voce al pomposo Signor Nooth, governatore della città dell’età del bronzo, ma anche un tiranno amante del denaro e del potere, nonchè antagonista di Dug…insomma di nuovo nei panni del cattivo!

Maisie Williams: entusiasmo condiviso con il regista Nick Park per il suo ruolo

Nick Park, regista anche di altri noti film d’animazione come “Chicken Run” e “La maledizione del coniglio mannaro”, ha dichiarato in proposito: “Maisie è un’attrice formidabile, e, naturalmente, non è estranea all’interpretazione di un’eroina coraggiosa. Sono così felcie di vederla dar vita a Goona, so che sarà l’alleata perfetta per Dug di Eddie”.

La giovane star di GOT ha aggiunto:”Sono un grande fan di Aardman e avere la possibilità di lavorare con Nick Park è un sogno che si avvera, soprattutto perché ho modo di interpretare un personaggio fantastico come Goona. Non vedo l’ora che il pubblico la incontri”. Il film, che uscirà nelle sale americane il 16 gennaio 2018, si prospetta come un allettante commedia che ci divertirà con una coraggiosa avventura nel mondo della preistoria.

Erika Micheli

17/01/2017