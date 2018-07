Regia: Chan-wook Park

Cast: Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Jo Jin-woong, Kim Tae-ri

Genere: Drammatico, colore

Durata: 144 minuti

Produzione: Corea del Sud, 2016

Distribuzione: Altre Storie

Data di uscita: 27 Settembre 2018

"Mademoiselle" è una pellicola drammatica diretta da Chan-wook Park, che ha ottenuto un BAFTA. Racconta la storia Sookee, che lavora al servizio di una giovane reclusa in un grande palazzo. Il film è ispirato a un romanzo ambientato in Inghilterra nel periodo vittoriano, "Ladra" di Sarah Waters, già trasposto in TV dalla BBC.

Mademoiselle: un vortice pericoloso

"Mademoiselle" è ambientato in Corea negli anni '30, quando il paese era sotto dominazione giapponese. Una giovane ragazza, di nome Sookee, resa complice di un complotto escogitato da Fujiwara, che vuole ottenere ad ogni costo il patrimonio di Hideko, ricca ereditiera di origini nippo-coreane. A questo scopo l'uomo finge di essere un conte per cercare di sposarla.

Invece, Sookee diventa la domestica privata di Hideko, con l'obiettivo di convincerla a cedere al corteggiamento di Fujiwara. Ben presto nasce tra le due una forte attrazione che mette a repentaglio i piani del conte.

"Mademoiselle" mette in scena come un diabolico piano trasporta tutti i personaggi in un pericoloso vortice di segreti nascosti, di violenza e di sensualità.

Nel 2005 Chan-wook Park ha presentato alla 63ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia "Lady Vendetta" e lo stesso anno ha rifiutato di dirigere il remake di "La casa" di Sam Raimi.

Due anni dopo è in Concorso al Festival di Berlino con "I'm a Cyborg, But That's OK", pellicola drammatica su una storia d'amore all'interno di un ospedale psichiatrico, ottenendo il Premio Alfred Bauer per l'opera più innovativa.

Nel 2009, invece, porta al Festival di Cannes "Bakjwi", grazie al quale riceve il Premio della Giuria.

Nel 2013 dirige il suo primo film in lingua inglese, con un cast d'eccezione tra cui Nicole Kidman, Matthew Goode e Mia Wasikowska.