Made in Italy - Recensione: un film sulla vita, quella vera

Luciano Ligabue torna a lavorare su un set cinematografico a sedici anni dalla sua seconda pellicola, “Da zero a dieci”, per raccontare una storia semplice, di ‘vita normale’, nel senso migliore del termine. "Made in Italy" segue infatti la storia di Niko e Sara, del loro legame, e di tutto ciò che vibra e pulsa attorno a loro, mostrando la realtà di provincia, e nello specifico le vicende di persone ben definite, senza nessun intento di denuncia sociale.

Il racconto è centrato sui rapporti umani e sui sentimenti attorno ai quali questi rapporti si muovono: amore, grandi amicizie, desideri mai realizzati, delusioni e amarezze, gioia e noia. Ligabue segue il cittadino qualunque, che combatte ogni giorno per andare avanti, per trovare e tenere un posto al mondo, che si insacchino mortadelle, si faccia il commercialista, o si possieda un salone da parrucchiera. Quella di “Made in Italy” è un’Italia in affanno, che fatica a trovare un posto di lavoro e, una volta trovato, non sa quanto questo potrà durare.

Ligabue si è ispirato a ciò che conosce, a chi gli sta accanto, alle gioie e alle sofferenze dei suoi amici di lunga data, che a differenza del cantautore emiliano hanno ben pochi privilegi. Il film parte dall’omonimo concept album dell’artista, raccontando tra le righe i vizi che affliggono il paese, dal gioco d’azzardo alle deviazioni dell’informazione, ma anche come l’integrazione tra diversi sia possibile, ed il rispetto e l’accettazione dell’altro accrescano il singolo.

Made in Italy: un film sentimentale, una storia d’amore

Il terzo lungometraggio del talentoso Luciano è soprattutto la storia di Sara e Niko, del loro navigare assieme da decenni, a volte in acque tranquille, spesso nel mare in burrasca. Il regista mette l'accento su come incomprensibilmente, a volte, ci sfugga la portata di ciò che possediamo, assuefatti alla routine del quotidiano che svilisce ogni cosa.

Ad interpretare Niko c’è Stefano Accorsi, che il regista ha già diretto nel suo film d’esordio, “Radiofreccia”, mentre Sara ha il volto di Kasia Smutniak. Cinematograficamente la coppia funziona, i due navigati attori sanno mettere a nudo l’anima dei loro personaggi, grazie anche ad una macchina da presa che sta loro addosso, quasi a volerli assorbire. Ligabue si diletta in primi piani, sovente strettissimi, che immergono lo spettatore nella narrazione, a stimolare una sorta di partecipazione attiva alla scena.

Made in Italy: un bel film che portiamo a casa con noi

“Made in Italy” non è un film perfetto, e se il Ligabue regista dà un’ottima prova delle sue capacità, è il Ligabue dialoghista ad incappare in qualche ingenuità, ma la forza della storia è tale da superare anche le sue pecche. Il merito del narratore sta nell’aver saputo portare sullo schermo l’Italia di oggi, che schernisce se stessa, che non sa stare al mondo, che non si ama abbastanza. In una battuta del film si fa notare a ragione come non bisogna attendere il cambiamento dall’esterno, ma bisogna cambiare noi stessi, modificare il nostro punto di vista sulle cose.

“Made in Italy” è un bel film perché porta sullo schermo la vita, senza la mediazione della commedia, e senza indugiare sul dramma, senza cercare le lacrime dello spettatore, anche quando farne versare sarebbe facile, lasciando sempre aperta la porta alla speranza.

Maria Grazia Bosu