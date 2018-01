Madame – 2017

Regia: Amanda Sthers

Cast:Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy De Palma, Michael Smiley, Christian Abart. Sue Cann, Joséphine de La Baume, Tim Fellingham, Violaine Gillibert, Stanislas Merhar, Brendan Patricks, Tom Hughes, Ariane Séguillon

Genere: Commedia, colore

Durata: 91 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 1 aprile 2018

Anne e Bob sono una coppia americana molto ricca, che per dare nuova linfa al loro matrimonio decidono di trasferirsi a Parigi. Durante la preparazione di una cena molto esclusiva organizzata da Anne, si scopre che i commensali sono tredici. Lei molto scaramantica per superare la cosa decide di far sedere a tavola la propria domestica Maria, fingendola una nobildonna spagnola. A quel punto scatta la scintilla tra Maria e un broker d’arte inglese che manderà Anne su tutte le furie, portandola ad escogitare un piano per distruggere questo loro amore.

Madame: una cena particolare

Il film “Madame” è una commedia francese ricca di equivoci, sull’amore che supera le differenze sociali. Scritto e diretto da Amanda Sthers il film “Madame” vede la partecipazione di Toni Collette (“Non buttiamoci giù” di Pascal Chaumeil, “Little Miss Sunshine” di Jonathan Dayton e Valerie Faris) nel ruolo di Anne e di Harvey Keitel (“Grand Budapest Hotel” di Wes Anderson, “Youth - La giovinezza” di Paolo Sorrentino) in quella del marito Bob.

Nel ruolo della cameriera Maria troviamo l’attrice spagnola Rossy de Palma già nota per aver recitato in film come “Kika - Un corpo in prestito” di Pedro Almodóvar e “Hors jeu” di Karim Dridi. Di lei nel film si innamora David, un broker inglese interpretato da Michael Smiley (“Black Sea” di Kevin Macdonald, “The Lobster” di Yorgos Lanthimos).

Il film “Madame” è stato prodotto dalla Paris-based LGM e da StudioCanal con un budget di quasi 5 milioni di dollari. Le riprese del film sono avvenute a Parigi a partire dal luglio del 2016 per un totale di sei settimane.