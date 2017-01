Mad Max – Fury Road: poca simpatia sul set tra Tom Hardy e Charlize Theron

Mad Max – Fury Road: si torna a parlare del film e di alcuni disappunti nati tra i due protagonisti- Tom Hardy e Charlize Theron

Mad Max – Fury Road: tra i due c’è davvero attrito ?

Recentemente sono giunte nuove notizie riguardo il film diretto da George Miller, che apparentemente sembrava essere finito nel dimenticatoio, ma in realtà non è così. Tom Hardy a dichiarato di essere in attesa di una telefonata che gli consenta di tornare nuovamente sul set di “Mad Max – Fury Road”.

Questa era l’ultima notizia nota riguardante il film, ma il motivo per cui stavolta si torna a parlare della pellicola è un altro. Sembra proprio che tra i protagonisti del set forse più spettacolare della storia del cinema, Tom Hardy e Charlize Theron, ci siano stati alcuni diverbi che vengono sempre sminuiti quando si chiede ai diretti interessati di far chiarezza sulle motivazioni di questi dissapori venutisi a creare. Molto probabilmente i contrasti tra i due attori nascono a causa delle condizioni estreme al quale sono sottoposti mentre girano le scene sul set.

Dopo circa due anni dall’uscita del film, l’attore Tom Hardy ritorna a discutere della faccenda in un’intervista rilasciata al The Daily Beast, dedicata principalmente alla serie televisiva “Taboo”, ideata da lui stesso.

Mad Max – Fury Road: l’intervista a Tom Hardy

“Sai, ci sono questi miti che hanno circolato in maniera alquanto sciocca circa quello che è accaduto sul set, fatti che in realtà non sono neanche lontanamente così drammatici come vengono dipinti. Per me non c’è proprio alcuna ascia da seppellire. Ho sempre pensato – e lo credo ancora – che Charlize sia una delle migliori attrici in circolazione, che abbia un talento immenso. È brillante e amerei lavorare ancora con lei. E dico davvero, personalmente non ho alcuna ascia da sotterrare, in qualsiasi modo, forma o maniera.” ha dichiarato l’attore.

Per l’ennesima volta ha cercato quindi di far apparire la questione di poco conto, elogiando in modo lato l’attrice.

Al momento per quanto riguarda la realizzazione della prossima pellicola di “Mad Max – Fury Road” non si hanno, obbligando i fan a pazientare ancora un po’ per avere ulteriori aggiornamenti sull’avvio delle riprese.

Corrado Zocco

17/01/2017