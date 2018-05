Regia: Daniele Campea

Cast: Susanna Costaglione, Franco Mannella, Irida Gjergji Mero, Claudio Di Scanno

Genere: Documentario, colore

Durata: 50 minuti

Produzione: Italia, 2016

Distribuzione: Distribuzione Indipendente

Data di uscita: 14 giugno 2018

Il documentario "Macbeth - Neo Film Opera" ripercorre le vicende tratte dalla tragedia di William Shakespeare. Il protagonista, dopo aver sentito la profezia delle tre streghe viene a conoscenza del fatto che presto riuscirà a conquistare il trono di Scozia. Spinto dalla brama del potere, Macbeth si ritrova coinvolto in una lunga serie di spietate violenze, che lo porteranno alla solitudine e successivamente alla follia da cui gli è molto difficile riprendersi.

Il film appare allo spettatore come una revisione del capolavoro shakespeariano, dove il cinema, il teatro e l'opera si fondono in un unico lavoro.

Macbeth - Neo Film Opera: un nuovo modo di fare cinema

La pellicola "Macbeth - Neo Film Opera", presentata durante il 63° Taormina Film Fest, è il lungometraggio del regista Daniele Campea, conosciuto principalmente per aver realizzato numerosi cortometraggi e videoclip per cui ha ricevuto molteplici riconoscimenti durante vari festival, tra cui quello di Cannes. La sua specialità da regista sta nel voler unire diverse espressioni artistiche come il cinema, il teatro, il canto lirico e musica classica, infatti "Macbeth - Neo Film Opera" ne è un ottimo esempio.

Macbeth - Neo Film Opera: la produzione

Il film prodotto da Creatives, in collaborazione con Fondazione Pescarabruzzo, è stato girato in Abruzzo, dove le riprese si sono sdoppiate tra un'ex fabbrica abbandonata nel comune di Popoli e varie location all'interno dei parchi naturali abruzzesi. Il copione è stato scritto da Daniele Campea, mentre il responsabile per la scenografia è Gianni Colangelo Mad. La colonna sonora del documentario è caratterizzata dalle musiche di Giuseppe Verdi.

"Macbeth - Neo Film Opera" in uscita nelle sale nazionali a partire dal 14 giugno 2018, è distribuito da Distribuzione Indipendente.