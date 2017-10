Lupita Nyong’o e Josh Gad nel film Little Monsters

Little Monsters: nel cast anche Lupita Nyong’o e Josh Gad

Lupita Nyong’o e Josh Gad entrano nel cast del prossimo film di Abe Forsythe, affiancando Alexander England, in una commedia horror con zombie dal titolo “Little Monsters”.

Lupita Nyong’o, premio Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista nel 2014 con il film “12 anni schiavo”, che vedremo prossimamente in grandi produzioni come il prossimo film Marvel “Black Panther” e nel film “Star Wars: Gli ultimi Jedi” affiancherà Josh Gad.

Josh Gad è entrato a far parte del cast corale nel film “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh, dopo aver interpretato “Le Tont” nel film live action “La bella e la bestia” di Bill Condon.

Alexander England, che ha lavorato in film come ”Gods Of Egypt” di Alex Proyas e “Alien Covenant” di Ridley Scoot, aveva già collaborato con il regista Abe Forsythe nel film “Down Under”.

Little Monster: una storia romantica con zombie

Il protagonista del film è Dave, (interpretato da England), un musicista che decide di accompagnare in gita la classe con suo nipote, vista l’infatuazione presa per la maestra Miss Caroline (Nyong’o). La giornata si complica quando si presenta Teddy McGiggle (Gad) che decide di unirsi a loro poiché anche lui è innamorato della maestra. A distruggere i loro sogni ci pensa un’invasione zombie che li costringeranno a mettere da parte i loro sentimenti per cercare di salvare i ragazzi in gita.

“Little Monsters” è un film scritto e diretto da Abe Forsythe (“Down Under”) e le riprese sono iniziate questo mese a Sydney, in Australia. Tra i produttori del film ci saranno Bruna Papandrea (“Warm Bodies”, “Wild” e “Big Little Lies”) che ha descritto il film come un mix di ilarità, commozione e terrore, altre a lei ci saranno a produrre il film Keith e Jess Calder con la loro Snoot Entertainment.

Tomas Barile

31/10/2017