Titolo originale: The Commuter

Regia: Jaume Colet-Serra

Cast: Vera Farmiga, Liam Neeson, Patrick Wilson, Dean-Charles Chapman, Killian Scott, Jonathan Banks, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Florence Pugh, Damson Idris

Genere: Thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 25 Gennaio 2018

"L'uomo sul treno - The Commuter" è un thriller d'azione diretto da Jaume Collet-Serra. Il film segue la storia di Michael (Liam Neeson), un normale assicuratore che da anni fa il pendolare per raggiungere il luogo di lavoro, finchè non viene avvicinato da una donna misteriosa (Vera Farmiga) con una proposta: scoprire l'identità di un passeggero nascosto nel treno prima che il mezzo raggiunga il capolinea.

Quello che inizialmente sembra un gioco svela dietro di sé un pericoloso piano criminale in atto, in cui Michael potrebbe rimanere invischiato, e in cui, nonostante tutto, potrebbe essere l'unico a salvare la situazione.

"L'uomo sul treno - The Commuter" riporta sullo schermo il duo Neeson - Collet Serra

"L'uomo sul treno - The Commuter" costituisce la quarta collaborazione tra l'ormai consolidato duo attore regista che ci ha già portato sullo schermo le pellicole "Unknown - Senza identità" (2011), "Non-Stop" (2014) e "Run All Night - Una notte per sopravvivere" (2015). Tutti adrenalinici thriller d'azione che hanno riportato in auge la figura dell'attore Liam Neeson come icona action, già dopo i successi del franchise di "Taken" (2008 - 2015).

Liam Neeson si ritrova a dover affrontare delle prove fisiche non indifferenti, divenendo così uno degli attori d'azione più anziani ma anche più energici in circolazione.

Vera Farmiga, invece, che ne "L'uomo sul treno" interpreta la misteriosa donna del treno, collabora con Jaume Collet-Serra per la seconda volta dopo l'horror "Orphan" (2009).

La sceneggiatura del film era in lavorazione fin dal 2010, ma varie vicissitudini (tra cui la scelta del regista) ne hanno fatto spostare la produzione per lungo tempo. Infine nel 2016 Jaume Collet-Serra ha chiuso l'accordo e le riprese sono finalmente iniziate il 25 Luglio 2016 e si sono svolte soprattutto tra l'Inghilterra (anche nei celebri Pinewood Studios) e New York.