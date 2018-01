L’uomo sul treno - The Commuter: Liam Neeson dà il meglio di sé in un film d’azione adrenalinico che delude solo per la sceneggiatura debole

Non ci sentiamo di condannare una produzione cinematografica solo perché nasce con un forte intento commerciale, ma con "L’uomo sul treno - The Commuter" non si riesce e forse neanche si vuole nascondere questo scopo.

Il regista Jaume Collet-Serra realizza con Liam Neeson la sua quarta pellicola d’azione. Se con “ Non-Stop” aveva incassato 222 milioni di dollari al botteghino mondiale, si intuisce come mai si sia prodigato a ripetere che questa ultima pellicola è il suo sequel spirituale. In effetti ci sono molti elementi in comune ma "L’uomo sul treno - The Commuter" delude soprattutto per l’utilizzo di topoi troppo sfruttati nei film d’azione e forse fini a se stessi fin dal principio.

L’idea è quella di portare un ex poliziotto su un treno, incastrarlo dal punto di vista psicologico, ricattarlo e fargli compiere una serie di azioni estreme per circa due ore in un crescendo di tensione emotiva. In effetti per buona parte della pellicola, la trama oscura e le avvincenti scene di azione riescono a coinvolgere fortemente lo spettatore, ma il film delude soprattutto nell’intento degli sceneggiatori nel voler elaborare un dramma psicologico o quasi un'indagine sociologica.

Ottime le tecniche cinematografiche usate per un maestro delle scene d’azione

"L’uomo sul treno - The Commuter" è in buona parte girato in studi cinematografici, ma l’idea del treno che percorre a forte velocità la campagna fuori New York non viene mai tradita. Le riprese sono funzionali a creare sensazioni forti nello spettatore. Molte riprese aeree del treno in movimento esprimono l'esacerbato senso di solitudine e impotenza di coloro che in una qualche maniera sono condannati a viaggiarci fino all’ultima stazione. La carrellata interminabile che attraversa tutto il treno, carrozza per carrozza, rappresenta egregiamente il terreno d’azione in cui si muove l’eroe del film; tecniche innovative infine seguono puntualmente le varie scene di colluttazione ruotando a 360 gradi intorno ai protagonisti in maniera esemplare.

Liam Neeson è oramai quasi un'icona dell’uomo comune che si presta ad azioni estreme

Certo Liam Neeson le physique du rôle ce l’ha tutto: altezza e spalle da ex lottatore, naso che presuppone colpi ripetutamente incassati, viso perennemente imbronciato lo condannano a film d’azione proprio in un'età in cui di solito si abbandonano. I suoi occhi tenebrosi e la voce originale con toni profondissimi e inflessioni irlandesi creano un mix che, unito alle sue capacità recitative, lo rende praticamente perfetto a dare l’idea di un padre di famiglia che combatte fisicamente - e per due ore - battaglie inimmaginabili per un impiegato assicurativo.

"L’uomo sul treno - The Commuter" termina rivelando l’antefatto alla situazione che si è creata sul treno prima del susseguirsi dei vari accadimenti, ricchi di colpi di scena. Ma proprio in queste spiegazioni, o se ci si consente, “spiegoni”, crolla l’intera impalcatura del film. L’ideazione è veramente debole e troppo, ma veramente troppo, carica di cliché, qui utilizzati pure male.

Lo spettatore esce disorientato, sia perché la trama mal congegnata gli fa sospettare che ci sia scarsità di capacità ideative da parte degli autori, sia perché si sente sottovalutato dalla produzione stessa: gratificato da forti e incisive scene d’azione non dovrebbe forse sentirsi deluso per le banalità della storia?

Marco Marchetti