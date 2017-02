Titolo originale: The Man Who Invented Christmas

Regia: Bharat Nalluri

Cast: Dan Stevens, Jonathan Pryce, Christopher Plummer, Simon Callow, Bill Paterson

Genere: Biografico, Colore

Durata: n/d

Produzione: Irlanda, Canada 2017

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 30 Novembre 2017

"L'uomo che inventò il Natale" è il biopic sullo scrittore inglese Charles Dickens. Il film racconta un momento di crisi di Dickens, un blocco della scrittura che si ripercuote anche nella sua vita. Il Natale lo aiuterà a tornare sui suoi passi, infatti, l'ispirazione torna quando inizia la stesura di "A Christmas Carol", che riporta l'ordine nella sua e lo consacra come lo scrittore che ha inventato il Natale.

L'uomo che inventò il Natale: Charles Dickens ha salvato il Natale

Il film mostra uno spezzone di vita di uno dei scrittori da adulti e bambini più amati della letteratura inglese. Tutti abbiamo letto uno dei suoi romanzi Dickens o visto uno dei svariati adattamenti cinematografici di "A Christmas Carol"; ma questa volta, invece di portare sullo schermo l'avaro Scrooge, il cinema mette in scena lo stesso autore, a cui è affidato il duro compito di riportare in auge la festa del Natale.

Di fatto, nell'Inghilterra dell'Ottocento questa festività stava andando 'fuori moda' per vari motivi; a cominciare dal lungo periodo di festeggiamenti che duravano fino all'Epifania e il suo lato sempre più pagano messo il risalto, soprattutto in un'epoca tanto 'bigotta' come l'età vittoriana. Dickens con la sua opera lo riporta a nuovo splendore, ridona al Natale una nuova veste e lo fa durare meno di due giorni (24 e 25 dicembre), fornendo alla stesso tempo una critica nei confronti della società a lui contemporanea, indirizzandola verso la solidarietà.

Inizia così una nuova tradizione, più familiare e confortevole, quello spirito natalizio che aleggia ancora oggi e che possiamo sempre ritrovare nel suo "Canto di Natale". Ecco perché Charles Dickens inventò e salvò la festa più bella del mondo.