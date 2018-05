Titolo originale: Luis and His Friends From Outer Space

Regia: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack

Cast: Franciska Friede

Genere: Animazione, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Germania, Lussemburgo, Danimarca, 2018

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 11 luglio 2018

Dal nord Europa arriva un film d'animazione spaziale. "Luis e gli Alieni" è un lungometraggio tedesco diretto e sceneggiato dai creatori di "Balance" (1989), Christoph Lauenstein e Wolfgang Lauenstein e da Sean McCormack. I mostri verdi sono stati spesso al centro di pellicole cinematografiche di vario genere. Questa volta li vediamo al centro di un divertentissimo film per bambini.

Luis e gli Alieni: quando dei piccoli mostriciattoli verdi arrivano sulla Terra

Verdi, piccoli e adorabili alieni sono caduti sulla Terra con la loro navicella spaziale, distrutta dopo lo scontro. "Luis e gli Alieni" vede come protagonista un biondo ragazzino di soli undici anni che fa la conoscenza di tre strane creature. Il giovane Luis pian piano si affeziona profondamente a loro aiutandoli a cercare il modo per tornare nello spazio. I piccoli mostriciattoli verdi per ricambiare, aiutano Luis a nascondersi dal padre (ufologo) che lo vuole mandare in collegio. Consiglio della scuola che considera il fanciullo troppo distratto e disattento durante le lezioni.

Il progetto è stato acquistato dalla casa di produzione Global Screen con sede a Monaco di Baviera. Tra gli attuali film teatrali di Global Screen troviamo "Beloved Sisters", diretto da Dominik Graf, e "The Green Prince" di Nadav Schirman, che ha vinto il premio del pubblico al Sundance Film Festival lo scorso anno. La fotografia di "Luis e gli Alieni" è di Ulysses Film ("The Way to the Stars"), Fabrique d'Images e A. Film Production, tre grandi compagnie nella produzione di film d'animazione europei.

"Luis e gli Alieni" è stato prodotto da Anders Mastrup (Danimarca) e da Lise Ann Mangino (Germania).