Conosciuta principalmente per il ruolo di Aria Montgomery in "Pretty Little Liars", Lucy Hale sta cavalcando sempre di più l'onda del successo hollywoodiano.

Lucy Hale: l'attrice e cantante della contea di Shelby

(Memphis, 14 giugno 1989)

Lucy Hale, nasce il 14 giugno 1989 a Memphis in Tennessee dall'infermiera Julie Caperton Knight e Jhon Preston Hale. Il vero nome dell'attrice è Karen Lucille Hale in onore della sua bisnonna.

Il canto è stato sin da subito la sua più grande passione e inizia già dall'infanzia, a prendere lezioni di recitazione e canto. All'età di 14 anni, Lucy Hale partecipa allo show "American Juniors", la versione per ragazzi di "American Idol" arrivando tra i primi cinque finalisti della competizione.

Lucy Hale: la regina delle serie tv

Il più grande successo dell'attrice è stato "Pretty Little Liars", una serie tv statunitense ideata da Marlene King. Nel teen drama è Aria Montgomery al fianco di Troian Bellisario, Shay Mitchell, Ashley Benson e Sasha Pieterse. Grazie a questo ruolo, Lucy ha ricevuto molte candidature e premi come un Teen Choice Award per la miglior attrice televisiva drammatica.

Hale è apparsa anche in molti altri show come "Ned - Scuola di sopravvivenza", "The O.C." e "How I Met Your Mother". Tra il 2007 e il 2008, recita nella seconda e decima puntata della prima stagione de "I maghi di Weverly" nel ruolo di Miranda Hampson, la fidanzata di Justin Russo. Nella serie targata Disney anche David Henrie e Selena Gomez.

Sul grande schermo, la vediamo nel 2011 come protagonista di "A Cindarella Story: Once Upon a Song" e nel 2018 interpreta Olivia, una giovane studentessa universitaria nell'horror movie di Jeff Wadlow: "Obbligo o Verità".

Nel 2013 viene scelta anche come conduttrice dei Teen Choice Awards insieme all'attore Darren Criss.

Matteo Farinaccia