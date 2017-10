Luc Besson di nuovo alla regia con Anna

Luc Besson ha stabilito il suo prossimo film. Lionsgate ed EuropaCorp hanno concluso un accordo di co-produzione per il prossimo film d’azione di Besson, che si chiamerà “Anna“. EuropaCorp produrrà il film, mentre Lionsgate lo distribuirà, con la produzione vera e propria del film che è prevista per novembre.

Luc Besson e la produzione di Anna

“Siamo contenti di essere di nuovo insieme a Luc Besson e al suo team di EuropaCorp in un altro emozionante film d’azione supportato da un cast di prim’ordine. Luc è un filmmaker visionario con cui siamo orgogliosi di continuare il nostro duraturo rapporto di lavoro”. Queste le parole di Patrick Wachsberger, figura di spicco della dirigenza Lionsgate.

Il nuovo progetto di Besson sarà il primo film ad essere prodotto sotto il nuovo mandato di EuropaCorp dopo l’uscita di “Valerian e la città dei mille pianeti”, ultima fatica del cineasta francese. Dopo la decisione di ridurre la produzione di film in lingua inglese a massimo tre titoli all’anno, sembra che EuropaCorp lavorerà da questo momento in poi con budget decisamente più modesti rispetto al passato, con un range che andrà dai 25 ai 35 milioni di dollari.

Andando avanti Besson dovrebbe essere coinvolto più attivamente nella creazione di tutti i progetti firmati EuropaCorp. Oltre all’imminente “Anna” la società di produzione sta sviluppando un sequel di “Lucy”, di cui Besson avrebbe già scritto la sceneggiatura.

Luc Besson e un cast stellare per Anna

Il cast del nuovo film di Luc Besson vedrà la partecipazione di interpreti di rilievo come Helen Mirren, Cillian Murphy e Luke Evans, oltre alla giovane Sasha Luss, attrice e modella russa già presente in “Valerian e la città dei mille pianeti”.

Helen Mirren ha recentemente partecipato a “Collateral Beauty” e apparirà in “The Nutcracker and the Four Realms”, prodotto dalla Walt Disney Pictures e in uscita non prima di fine 2018, mentre Luke Evans, dopo “La Bella e la Bestia” e “Fast & Furious 8”, uscirà al cinema prossimamente con “Professor Marston & the Wonder Women”.