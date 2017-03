Loving - Recensione: il racconto delicato di un amore che ha cambiato la storia americana

Siamo a ridosso del 1960 quando Richard Loving s'innamora di Mildred, una deliziosa ragazza afroamericana, e le chiede di sposarlo. Non potendo celebrare il loro matrimonio a Central Point, in Virginia, un piccolo centro dove all'apparenza esiste un'elevata integrazione interrazziale, si sposano a Washington, non immaginando neppure cosa questo avrebbe scatenato. Per lo stato della Virginia sono due fuorilegge, alloggeranno nelle patrie galere e subiranno ogni genere di discriminazione, fino ad essere obbligati all'esilio. In molti si sarebbero arresi alla condanna, non loro, non Mildred, che vuole per la sua famiglia la vicinanza degli affetti cari, e non riesce a rassegnarsi alla vita cittadina, nonostante il calore con cui sono stati accolti dai parenti a Washington.

Loving: Ruth Negga e Joel Edgerton regalano al pubblico due interpretazioni strepitose

Da Oscar le interpretazioni dei due protagonisti, pacate e misurate, mai sopra le righe, di un'intensità emozionale spiazzante. Stupisce che l'Accademy abbia privato di una candidatura l'eccelso Joel Edgerton: la sua è un'interpretazione travolgente, che fa impallidire buona parte dei suoi colleghi. L'attore australiano porta sullo schermo un uomo affranto ma mai vinto, raccontandone l'anima attraverso i gesti, mostrando l'immenso amore per Mildred attraverso gli sguardi. Per Richard amare è curarsi dell'altro, e non capisce come questo può disturbare qualcuno.

Giustamente candidata all'Oscar Ruth Negga non avrebbe rubato niente a nessuna delle sue colleghe portando a casa la famosa statuetta: la sua Mildred è incredibilmente viva, pulsante, la sua pacata testardaggine è coinvolgente.

Loving: un film garbato di rara bellezza

Jeff Nichols racconta in punta di piedi, con una delicatezza inusuale, come l'ostinazione del singolo può cambiare la storia dei diritti civili di un intero paese. La macchina da presa si muove con eleganza attraverso la vita della coppia, che nonostante la fatica non si rassegna ad essere colpevolizzata per il semplice fatto di amarsi. Il regista americano, che ha scritto personalmente la sceneggiatura, studiando le carte processuali, i documenti e le testimonianze, e attingendo in parte al documentario "The Loving Story" di Nancy Buirski, fa un grandioso lavoro di cesello, smorzando i toni e lasciando spazio a sguardi e immagini.

In un film che non si piega mai al dramma o al pietismo ogni personaggio è curato, ogni sentimento mostrato, ma con discrezione, senza esasperazione, come quando con poche battute il regista racconta di un razzismo bilaterale: anche per buona parte della comunità nera il matrimonio Loving era una cosa da 'non fare', e anche qualche caro amico della coppia dimostra di non comprendere il loro dramma.

Loving è un film che consigliamo a tutti: a chi ama le grandi storie d'amore, a chi ama le pellicole che raccontano storie vere, e sopratutto a chi ama il cinema in quanto tale, perché il film di Nichols è un fulgido esempio di cinema che si erge ad arte, sempre in perfetto equilibrio tra sentimento e sapienza narrativa.

Il 12 Giugno 1967 la Corte Suprema, con sentenza unanime, ha annullato tutte le leggi contro i matrimoni interrazziali, sancendo che il matrimonio è un diritto inalienabile di ogni essere umano, e in America ogni anno, il 12 Giugno, ricorre il 'Loving Day', per non dimenticare che i diritti civili non sono scontati, ma quasi sempre frutto di ostinazione e sofferenza.

Maria Grazia Bosu