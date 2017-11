Regia: Andrey Zvyagintsev

Cast: Alexey Rozin, Maryana Spivak, Matvey Novikov, Aleksey Rozin, Varvara Shmykova

Genere: Drammatico, colore

Durata: 128 minuti

Produzione: Russia, 2017

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 6 dicembre 2017

Zhenya e Boris hanno deciso di divorziare. La loro è una separazione tutt'altro che pacifica, tra i due covano rancori, recriminazioni e risentimenti. Sia l'uomo che la donna si sono rifatti una vita con altri compagni, ancor prima di chiudere un capitolo del quale fa parte anche un bambino, il dodicenne Alyosha, un figlio, che nessuno ha mai amato davvero. La difficile situazione si complica ulteriormente quando il piccolo scompare.

Loveless: un mondo senza amore

"Loveless" restituisce al pubblico il ritratto di una Russia moderna, in cui le persone sono prive d'amore e sembrano avere a cuore solo il potere, il denaro e un'affermazione sociale egoistica.

Il film è diretto da Andrey Zvyagintsev che fin dagli inizi della sua carriera con "Il ritorno" ha avuto modo di farsi apprezzare da pubblico e critica. Presentato al Festival di Venezia il film ottenne infatti il Leone d'Oro nel 2003.

Anche il suo secondo lungometraggio, dal titolo "The Banishment", fu molto apprezzato: a Cannes Konstantin Lavronenko, attore protagonista, vinse il premio per la Miglior interpretazione maschile. Sorte analoga per il successivo "Elena" premiato nel 2011 sempre sulla Croisette con il Premio della Giuria nella sezione Un Certain Regard.

Successivamente Andrey Zvyagintsev si fece notare con un'altra pellicola di rilievo: "Leviathan" vincitore nel 2014 del premio per la sceneggiatura al Festival di Cannes, del Golden Globe e candidato al premio Oscar nella categoria Miglior Film Straniero.