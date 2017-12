L’ora più buia - Recensione: un ritratto vivido dello statista e giornalista britannico Winston Churchill

Siamo nel 1940 e sono i giorni drammatici dell’evacuazione dell’esercito britannico da Dunkerque sotto le bombe dell’aviazione tedesca. A Londra, a seguito delle dimissioni del Primo Ministro conservatore, viene eletto senza molto entusiasmo da parte del partito il controverso Winston Churchill. Seppur, tra mille difficoltà, lui riuscirà a salvare le truppe in trappola in territorio francese. Il neo eletto Primo Ministro con un discorso vibrante riuscirà a unire la popolazione per combattere l’aggressione di Hitler.

L’ora più buia: un rigoroso Joe Wright e uno straordinario Gary Oldman

E’ tutto sulle spalle di un irriconoscibile Gary Oldman il film “L’ora più buia”, che si apre più o meno dove si chiudeva “Dunkirk” di Christopher Nolan, ovvero con il discorso alla nazione di Churchill. Il regista presenta subito il suo personaggio come un uomo stravagante che si sveglia non prima delle 2 del pomeriggio e fa colazione con una robusta dose di whisky. Eppure, sarà lui a salvare non solo più di 338.000 militari con l’operazione Dynamo, ma anche l’onore della patria. La chiave di lettura scelta da Wright non è quella epica e visionaria di Nolan ma quella più intimista sull’uomo Churchill.

Gary Oldman lo incarna letteralmente e ne fa trapelare tutte le sue fragilità, pur mostrandone il suo lato ironico e geniale. Lo statista era stato dislessico da piccolo e veniva da una famiglia particolare. Il padre, di schiatta nobile era sempre stato lontano ed era morto quando lui era giovane. La madre, invece, era figlia del fondatore del New York Post ed era stata amante del re Edoardo VII. Con queste premesse, parte il ritratto di un uomo che deve salvare la sua patria e finalmente riesce anche a realizzarla sua brama di potere. Nel film c’è prima l’uomo alle prese con la moglie Clementine (Kristin Scott Thomas) e la sua segretaria personale Elizabeth Nel (Lily James), una figura che diventerà essenziale per l’architettura della narrazione.

Gran parte della storia è narrata in ambienti claustrofobici, piccoli e privi di luce come il tunnel sottoterra del quartiere generale del Gabinetto di Guerra. Del resto, in questo film si vede poco e nulla del conflitto bellico che sembra tutto interiorizzato dai vari personaggi, non ultimo il re balbuziente Giorgio VI, già raccontato efficacemente da Tom Hooper ne “Il discorso del re”.

L’ora più buia: un’opera complessa che mischia la grande storia con toni ironici e leggeri.

Un filo sottile lega “L’ora più buia” con “Dunkirk” di Nolan. Se il secondo raccontava la guerra con azioni corali e vivide illuminate dagli elementi dell’aria e dell’acqua, il primo è tutto invece concentrato sulla debolezza/forza di chi deve guidare una nazione in un momento tragico.

Quello che unisce le due opere è la forza del messaggio patriottico che veicolano entrambi, che piaccia o no. Nonostante la grande retorica nazionalista, tutto nel film di Wright è ammorbidito dall’humour molto british di Churchill interpretato da uno straordinario Gary Oldman, che si meriterebbe per questo film quell’Oscar che non gli è ancora arrivato per ragioni non comprensibili visto il suo talento negli anni. Buone le scenografie e i costumi che fanno letteralmente cadere lo spettatore negli anni raccontati e il cast tutto molto in sintonia tra loro. Con quest’opera si conferma l’ottimo stato di salute del cinema britannico, che diamo per vincente ai prossimi premi Oscar.

Ivana Faranda