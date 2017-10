Titolo originale: Blockbuster

Regia: July Hygreck

Cast: Syrus Shahidi, Charlotte Gabris, Tom Hygreck, Sylvain Quimène, Laura Boujenah. Foëd Amara, Lionel Abelanski, Amaury de Crayencour, Thomas Maurion, Charles Templon

Genere: Commedia, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Francia, Italia, 2017

Distribuzione: Sun Film Group

Data di uscita: 9 novembre 2017

"Lola+Jeremy" è una commedia francese diretta da July Hygreck che ruota attorno alla coppia formata dai due protagonisti nel titolo. Jeremy ha 27 anni ed è un graphic designer; assieme al suo migliore amico Mathias ha messo su un'attività davvero originale che fornisce scuse pronte su richiesta a fidanzati traditori che hanno bisogno di 'alibi' per coprire le proprie scappatelle. Lola, invece, ha 25 anni, appassionata di comics e lavora in una fumetteria; inoltre è un inguaribile romantica e ama a dismisura i film di Michel Gondry, in modo particolare "Se mi lasci ti cancello" che rivede volentieri ad ogni occasione. Lola e Jeremy sono innamorati e decidono di creare un video-diario della loro relazione, immortalando giorno per giorno la propria storia d'amore, con lo scopo di riguardarla di lì a dieci anni; ma Lola è troppo curiosa e rivede fin da subito le riprese, scoprendone una di cui non sarebbe mai dovuta venire a conoscenza.

Lola + Jeremy: un'assurda banda di supereroi criminali

Nel video in questione, girato diverso tempo prima che i due si conoscessero, Lola vede Jeremy e i suoi amici intenti a confabulare, mentre parlano proprio di lei e di un progetto davvero bizzarro. Jeremy ha intenzione di realizzare un reportage da far vedere al padre costretto in un letto di ospedale e ormai in fin di vita. La ragazza, capendo di essere stata vittima di un assurdo inganno, si sente offesa e tradita dal gesto del fidanzato e decide di troncare il loro rapporto. Jeremy, però, è davvero molto preso e non può permettersi di perdere Lola per sempre ed è disposto a tutto per riconquistare il cuore della sua bella. Completamente fuori di se il ragazzo compie un gesto disperato e mette insieme una gang di criminali mascherati da supereroi, il cui scopo sarà quello di rapire personaggi famosi chiedendo come riscatto Lola.