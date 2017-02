Logan – The Wolverine: una scena inedita dopo i titoli di coda

Il nuovo film “Logan – The Wolverine”, diretto da James Mangold, vedrà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 1 Marzo di quest’anno. Fin qui niente di nuovo ma nelle ultime ore è stato rivelato che dopo i titoli di coda ci sarà una scena inedita. Quale sarà il suo contenuto?

Logan – The Wolverine: una scena ‘nascosta’

In questi mesi la 20th Century Fox è impegnata nell’organizzazione delle anteprime stampa e della promozione del nuovo film dell’universo X-Men, “Logan – The Wolverine”, in tutto il mondo. L’attore Hugh Jackman è stato inoltre presente in questi giorni al Festival del cinema di Berlino, proprio per presentare il nuovo capitolo del suo alter ego, Wolverine, il mutante capace di autorigenerarsi continuamente, ispirato dall’universo dei fumetti Marvel Comics.

In nessuna di queste occasioni, però, le proiezioni del film includevano una scena aggiunta dopo i titoli di coda. Sembra un mistero ma, proprio in queste ore, è stato comunicato ufficialmente che nel film sarà inserito questo bonus che tutti potremmo vedere fra pochi giorni al cinema. A diffondere la notizia è stato il magazine online Collider: in realtà non è ancora certo se la scena sarà inserita dopo i titoli di coda o proprio alla fine della storia. In ogni caso, sarebbe interessante scoprirne il contenuto perchè “Logan – The Wolverine” non è stato concepito con l’idea di creare un nuovo seguito, tanto che lo stesso protagonista (Hugh Jackman) ha che questo sarebbe stato il suo ultimo film nelle vesti di Wolverine, deludendo molti fan.

In realtà la saga cinematografica degli X-Men proseguirà sicuramente: quest’estate inizieranno, infatti, le riprese del nuovo capitolo delle avventure dei mutanti, anche se il titolo è ancora incerto. Ma perchè così tanto mistero su questa scena post credit? Cosa nasconde? Il 1 Marzo potremmo dare sicuramente una risposta definitiva e chissà se in realtà Wolverine continuerà ad esistere sul grande schermo anche in futuro!

Logan – The Wolverine: Hugh Jackman appende gli artigli al muro

Pare che “Logan”, film che a detta del regista (James Mangold) sarà una sorta di western moderno che abbandonerà molti dei cliché supereroistici noiosi e banali, sarà l’ultimo capitolo di Hugh Jackman come Wolverine. Negli ultimi tempi, molte sono state le voci circa una possibile collaborazione di Hugh Jackman e Ryan Reynolds: i due avrebbero dovuto lavorare fianco a fianco per il riadattamento dei fumetto dell’Universo Marvel in cui Deadpool e Wolverine si incontrano. Nella storia originale, ad esempio, quando Deadpool/Wade Winston Wilson scopre di avere una grave forma di cancro, decide di sottoporsi a degli esperimenti (progetto Arma X) che mirano a riprodurre in soggetti umani il potente fattore rigenerante del mutante con gli artigli.

Lo stesso Hugh Jackman, però, ha spento le speranze dei fan con questa dichiarazione: “Sono fuori. Il problema in questo caso è legato al tempismo perché adoro Ryan Reynolds e amo Deadpool, ma sapevo di essere fuori da qualsiasi cosa altrimenti non avrei potuto lavorare a questo film (Logan). Sono stato una spina nel fianco per molte persone con questo film perchè contava molto per me. Anche quando abbiamo iniziato a scriverlo, e anche quando ho chiesto a James Mangold di salire a bordo, ho detto ‘Amico, non so se posso farlo’. A meno che non sia esattamente quello che voglio, preferisco non farlo. Non potrei conviverci. Questo è quanto”.

Insomma, ci sono veramente poche possibilità che, dopo “Logan – The Wolverine”, Hugh Jackman torni ad interpretare il suo personaggio, che a questo punto, probabilmente, continuerà ad esistere e verrà affidato a qualcun altro. Purtroppo siamo affezionati a Wolverine ma, soprattutto, all’attore che lo ha fatto vivere per tutti questi anni sul grande schermo. Molti si sono espressi sul web protestando contro la sua decisione ma soprattutto, ancora pieni di fiducia, scrivendo : Hugh Jackman ripensaci!

21/02/2017

Ludovica Attenni