Logan: il nuovo trailer del film che (sembra) uscire fuori dalla continuity

Il nuovo trailer in italiano di “Logan” sembrerebbe confermare quanto è stato dichiarato in precedenza dall’attore Hugh Jackman: sarà un film diverso e al di fuori della continuity.

Il 19 gennaio è uscito il trailer ufficiale italiano di “Logan”, che mostra come questo film sarà diverso dai precedenti della saga degli X-men. A confermare che la pellicola uscirà fuori dalla continuity della saga sui supereroi mutanti è stato proprio Hugh Jackman, che ha dichiarato: “Ha varie caratteristiche che lo rendono un film autonomo. Non segue le linee temporali e narrative dei film precedenti. C’è Patrick Stewart, il che lo rende un cross-over, ma appare diverso”; ha aggiunto inoltre: “Quando vedrete il film per intero capirete cosa intendo. È diverso sia in termini temporali che di trama, è leggermente diverso. In realtà, è una struttura diversa e questa cosa diverrà più chiara con la visione”.

Il regista Mangold è intervenuto subito su Twitter a placare gli animi, chiarendo che la pellicola sarà semplicemente ambientata 5 anni dopo le scene dell’ultimo film degli X-Men.

@Voldemorgoth Don’t think @RealHughJackman said that exactly. Simple fact. We take place in 2029, 5 yrs past anything depicted in XMEN film. — Mangold (@mang0ld) 22 gennaio 2017

Non è ovviamente mai facile barcamenarsi in universi narrativi ampi, e la situazione si complica maggiormente con l’introduzione dei viaggi nel tempo: non soprende quindi poi troppo la poca chiarezza sulla continuity di questo titolo, che sembra però avere le carte in regola per essere, se non il migliore, il più maturo film che la Fox abbia prodotto sui supereoroi.

Erika Micheli

23/01/2017