“Logan”, che uscirà questo giovedì 2 marzo nelle sale italiane, sarà l’ultimo film in cui vedremo l’attore Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier, il Professor X degli X-Men.

Logan: Patrick Stewart segue l’esempio di Hugh Jackman

Da tempo Hugh Jackman aveva dichiarato che “Logan” sarebbe stato l’ultimo lavoro in cui avrebbe interpretato il mutante Wolverine, ma a quanto pare non è stato l’unico ad avere l’idea di dire addio ad uno dei personaggi che più a lungo hanno segnato la sua carriera. Patrick Stewart, infatti, ha annunciato che seguirà l’esempio del suo collega, di conseguenza l’ultimo film sul mutante di adamantio sarà veramente l’ultimo per i due attori. Stewart ha rivestito il ruolo di Xavier in sette pellicole riguardanti gli X-Men e, secondo lui, non c’è modo migliore che salutare definitivamente il suo personaggio dopo quest’ultima fatica.

Logan: galeotta fu il Festival di Berlino per Patrick Stewart!

L’annuncio è stato rilasciato al SiriusXM Tower Hall, dove l’attore inglese è apparso accanto al regista di “Logan”, James Mangold, e alla co-star Hugh Jackman, Di seguito la traduzione del comunicato di Patrick Stewart:

“”Una settimana fa, venerdì sera a Berlino [durante la proiezione al Festival di Berlino], noi tre eravamo seduti, guardando il film. E io ero così commosso, molto più commosso di quanto l’ho visto per la prima volta. Forse è stata la compagnia di questi due ragazzi [Mangold e Jackman], ma quando il film si è concluso e – questa è una confessione – ad un tratto Hugh si è allungato verso di me e mi ha preso la mano in quegli ultimi minuti, e l’ho visto fare [mima l’asciugatura di una lacrima dal suo occhio] in questo modo, e poi mi sono reso conto che avevo appena fatto la stessa cosa. Dopo, il film si è concluso… e dovevamo salire sul palco, ma non fino a quando non sono finiti i titoli di coda. Così, ho avuto un po’ di tempo per restare seduto e, mentre ero lì ho capito che non ci sarà mai un modo migliore, più perfetto, più emozionante e bello di dire addio a Charles Xavier di questo film. Così, gli ho detto [a Hugh] la sera stessa: ho finito anche io. È tutto finito” .

Insomma, galeotto fu Berlino! “Logan” segna così la fine di un’era, l’addio dei due X-Men più amati del pubblico con un film che è stato definito totalmente diverso dagli altri titoli del franchising (lo dimostra anche il fatto che non c’è la classica scena dopo i titoli di coda) e che, a questo punto, non potrete assolutamente perdere!

Erika Micheli

27/02/2017